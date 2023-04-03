Сотрудники ПАТП-1 Ярославля, оставшиеся на предприятии, сидят в актовом зале без окон и кондиционера

С 1 апреля кондукторы ярославского ПАТП-1 свои рабочие часы проводят в актовом зале. ФОТО: группа "ПАТП-1" ВКонтакте

С 1 апреля кондукторы ярославского ПАТП-1, которые отказались увольняться с предприятия, все свои рабочие часы проводят в актовом зале.

- Первый день заключения в «гетто», которым является актовый зал, без окон, без воздуха, со слабым освещением, с выключенными кондиционерами. Приказ с нарушением юридических прав отказались подписывать! Сокращение штата директор Рулев проводить отказывается, - пишут в группе «ПАТП-1» ВКонтакте.

Вместо этого был выпущен приказ о «простое по вине работодателя». Согласно документу, который появился в соцсетях, с 1 апреля по 31 июня (хотя в июне 30 дней – прим.авт.) сотрудники службы сбора доходов должны находиться в актовом зале в соответствии с графиками их работы: работники утренних смен – с 7:00 до 16:00, вечерних смен – с 13:00 до 22:00, пиковых смен - с 08:00 до 19:00, ночных смен – с 20:00 до 08:00.

За «отсидку» в актовом зале ПАТП будут платить кондукторам зарплату в размере не менее двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорционально времени простоя.

- На измор берут, только хуже себе делают. Я готова посидеть, ничего не делая, за свои 2/3 заработка, - пишет одна из сотрудниц транспортного предприятия.

Такой приказ разместили в соцсети. ФОТО: группа "ПАТП-1" ВКонтакте

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