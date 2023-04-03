Из актового зала ПАТП-1 Ярославля госпитализировали сотрудницу предприятия

Евгения Овод: Госпитализирован работник ПАТП-1, которого работодатель обязал отбывать вынужденный простой в душном актовом зале.

Редакция КП-Ярославль рассказывала о кондукторах ПАТП-1, которые вынуждены весь свой рабочий день проводить в актовом зале. Днем 3 апреля появилась информация, что одной из сотрудниц предприятия стало плохо. Об этом сообщила депутат муниципалитета города Евгения Овод.

- Только что госпитализирован работник ПАТП-1, которого работодатель обязал отбывать вынужденный простой в душном актовом зале. Считаю, что так некоторым «славным» руководителям и до уголовки недалеко, - пишет на своей странице депутат.

Ей работники пожаловались на бесчеловечные условия, в которых их обязали находиться.

- Актовый зал плохо проветривается и не имеет естественного освещения. В зале только неудобные кресла для зрителей, минимальный набор мебели - столы, стулья, работодателем принесены холодильник и СВЧ. Актовый зал просто не приспособлен для приема пищи и для длительного нахождения там людей, - говорит Евгения Овод.

Усугубляет ситуацию то, что большая часть кондукторов – люди пенсионного и предпенсионного возраста, с хроническими заболеваниями. Длительное – в 8 и 12 часов – пребывание в замкнутом пространстве и нервотрепка могут негативно сказаться на их здоровье. Видимо, это уже произошло.

- При попытке выхода из актового зала некоторым работникам руководство делало замечания, - говорит Евгения Овод.

Она уже направила запросы в прокуратуру региона, трудовую инспекцию и уполномоченному по правам человека в области.

- Я буду настаивать на том, чтобы период простоя в ПАТП-1, в виду того, что он очень длительный, работники проводили не по месту работы. Как это и бывает на других предприятиях, - считает Евгения Овод.

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