Скончался пенсионер, получивши ожоги при взрыве бытового газа в доме под Костромой

Скончался мужчина, получивший серьезные травмы при взрыве котла в частном доме под Костромой.

В городской больнице Костромы скончался 74-летний житель деревни Клюшниково Костромского района. 16 марта в частном двухэтажном доме, где он проживал вместе с супругой, взорвался газовый котел.

Мужчина получил ожоги 30% тела и был доставлен в реанимацию. К сожалению, спасти пенсионера врачам не удалось. Сейчас медики борются за жизнь его 69-летней жены. Ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

- Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Произведен осмотр дома, допрошены свидетели, назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Травмы при взрыве котла получили не только пожилые супруги. Пострадала также 50-летняя женщина, но она сразу же отказалась от госпитализации. Ожог легкой степени получил 8-летний мальчик, который проходил мимо дома в момент ЧП. Родители приняли решение лечить его дома.