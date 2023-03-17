Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве бытового газа в Костромской области

При взрыве бытового газа под Костромой пострадали четыре человека. ФОТО: прокуратура Костромской области

Около 19 часов 16 марта в деревне Клюшниково Костромского района загорелся двухэтажный дом. Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв газового баллона. Дом буквально развалился на части: обрушилась стена и кровля.

Пострадали четыре человека.

- Двое госпитализированы в городскую больницу Костромы, находятся в отделении реанимации. Состояние мужчины 75 лет оценивается как тяжелое, ожоги составляют 30%. У 69-летней женщины состояние также тяжелое. Оба сейчас проходят дообследование, после которого будет скорректировано лечение, - сообщили в администрации региона.

У дома обрушилась стена и кровля. ФОТО: администрация Костромской области

Еще одна женщина 50 лет от госпитализации отказалась. Ожог легкой степени получил 8-летний мальчик, который проходил мимо дома во время взрыва.

- После осмотра врача родители приняли решение отказаться от госпитализации ребенка, - уточнили в администрации.

Прокуратура региона и СКР сейчас проводят проверку.