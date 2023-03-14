В мэрии Ярославля рассказали, как будет проходить прием детей в первые классы

Школы города откроют прием в один из трех дней: 30, 31 марта или 1 апреля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ярославле скоро начнется прием детей в первые классы. В этом году изменились сроки кампании – стартует она не позднее 1 апреля, а закончится 30 июня.

- Школы города откроют прием в один из трех дней: 30, 31 марта или 1 апреля. Информация будет размещена на сайте департамента образования, а также на информационных стендах и официальных сайтах самих школ, - пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Самым главным критерием зачисления в образовательное учреждение по-прежнему остается его территориальная близость к месту регистрации будущего первоклассника. Приказ о закреплении школ за микрорайонами опубликуют на сайте департамента образования 15 марта. До 20 марта учебные учреждения на своих сайтах должны опубликовать информацию о количестве мест в первых классах, дате, времени и месте подачи заявления о приеме.

- Зачисление будет происходить следующим образом: сначала дети категорий граждан, подлежащих приему в первоочередном порядке, затем – дети с преимущественным правом приема, то есть имеющие братьев и сестер, уже обучающихся в этой школе, потом – дети, проживающие на закрепленной территории, - уточнили в департаменте.

С 6 июля учебные учреждения начнут прием детей, не проживающих на закрепленной территории. Естественно, при условии, что в классах останутся свободные места.

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