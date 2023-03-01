В Ярославской области изменились правила приема учеников в школы

С 1 марта 2023 года изменились способы подачи заявлений о приеме детей в школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2023 года изменились способы подачи заявлений о приеме детей в школы. Теперь нельзя записать ребенка через электронную почту учебного заведения или через его сайт. Взамен появилась возможность подать документы при помощи портала Госуслуги.

При таком способе зачисления с родителей не имеют права требовать никаких других документов, кроме тех, что указаны в пункте 26 Приказа Министерства просвещения. Однако могут понадобиться бумаги, подтверждающие внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема ребенка на обучение. Решение о зачислении или отказе придет родителям в личный кабинет на Госуслугах.

Также можно направить документы заказным письмом по почте или лично принести их в школу.