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НовостиОбщество1 марта 2023 13:31

В Ярославской области изменились правила приема учеников в школы

Из перечня исключили один из способов записи ребенка в образовательное учреждение
Полина Вачнадзе
С 1 марта 2023 года изменились способы подачи заявлений о приеме детей в школы.

С 1 марта 2023 года изменились способы подачи заявлений о приеме детей в школы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2023 года изменились способы подачи заявлений о приеме детей в школы. Теперь нельзя записать ребенка через электронную почту учебного заведения или через его сайт. Взамен появилась возможность подать документы при помощи портала Госуслуги.

При таком способе зачисления с родителей не имеют права требовать никаких других документов, кроме тех, что указаны в пункте 26 Приказа Министерства просвещения. Однако могут понадобиться бумаги, подтверждающие внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема ребенка на обучение. Решение о зачислении или отказе придет родителям в личный кабинет на Госуслугах.

Также можно направить документы заказным письмом по почте или лично принести их в школу.