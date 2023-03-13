История ярославской сотрудницы полиции, которая спасает пенсионеров от мошенников

Анастасия Романова с детства знала, что свяжет свою жизнь со службой.

Герой нашего сегодняшнего выпуска – Анастасия Романова, капитан полиции и просто неравнодушный человек. Ее отличают отзывчивость, внимательность, а главное – какое-то особое «чутье» на мошенников.

Сейчас Анастасия занимает должность старшего инспектора группы охраны общественного порядка в ОМВД по Кировскому району. Несмотря на внешнюю хрупкость, эта девушка отлично справляется со своими обязанностями. Свою работу она любит и, по ее словам, всегда была довольна сделанным профессиональным выбором.

Тягу к службе Анастасия почувствовала еще будучи ребенком. Она поставила цель и не изменила ей. О своем пути к профессии девушка рассказывает так:

- Я родилась в семье военного офицера, мой дедушка тоже был офицером силовых структур, а прадеды, конечно, воевали во время Великой Отечественной войны. Для меня с самого детства было очевидно, что я свяжу свою жизнь со службой, только я не знала, в какой именно области.

Общаться на службе иногда приходится не только с людьми.

Начинала работать на вольнонаемной должности, а после завершения учебы в ЯРГУ аттестовалась и ни разу не пожалела о своем выборе. Хотя подчас работа бывает действительно непростой.

По словам сотрудницы полиции, в ее обязанности входит патрулирование улиц и охрана порядка во время проведения массовых мероприятий. Поскольку в введении подразделения находится именно Кировский район, а это самый центр города Ярославля со всеми его достопримечательностями, Анастасии часто приходится работать с туристами. Девушка смеется: какие только функции не выполняет полиция – приходится быть и навигатором, и экскурсоводом. Туристы, не зная, к кому больше обратиться, часто подходят и задают самые разные вопросы. И чтобы не оплошать, сотрудникам приходится использовать всю свою эрудицию и кругозор.

На работу - в любую погоду.

- Они считают, что полицейский должен знать если не все, то очень многое. Мы фактически первые, кого гости видят в Ярославле, и хочется, чтобы у людей сложилось хорошее впечатление как от города, так и от работы правоохранительных органов. Поэтому я постоянно изучаю историю, запоминаю названия улиц, читаю о знаменитых людях, достопримечательностях, интересных зданиях, которые привлекают внимание туристов... Надо все время развиваться, углублять свои знания. Очень хотелось бы, чтобы у людей складывалось положительное мнение о ярославской полиции. Потому что некоторые негативные отзывы в наш адрес иногда расстраивают, - объясняет Анастасия.

Любознательность и ответственный подход ко всему – безусловно, сильные качества нашей героини. Но у нее есть еще одна отличительная черта. Заключается она в том, что девушка «за версту чует» мошенников и часто спасает от них пожилых людей. Уже не один раз ей случалось вовремя останавливать какую-нибудь бабушку, которая, находясь у банкомата, собиралась перечислить деньги злоумышленникам. Анастасия рассказывает, что уже чуть ли не на автомате замечает подозрительное поведение пенсионеров.

Хрупкая Анастасия - уже капитан полиции.

Расскажем пару таких историй. Однажды Анастасия заметила стоявшую у банкомата 90- летнюю женщину. Она разговаривала по телефону, и явно пыталась выполнить чьи-то инструкции. Капитан полиции подошла к бабушке и спросила, что от нее хотят и не нужна ли помощь. Пенсионерка сказала, что ей постоянно звонят из банка и требуют перевести деньги на какой-то «безопасный» счет. Сотрудница полиции сразу поняла, что бабушку обманывают.

Анастасия сама взяла трубку, но стоило ей начать говорит с мошенниками и представиться, как связь тут же прервалась. После этого девушке еще долго пришлось объяснять ошеломленной пенсионерке, что она чуть было не стала жертвой аферистов, и даже проводить ее до дома, так как время было уже позднее. Действия Анастасии помогли сохранить довольно крупную сумму денег.

Повезло и пожилому мужчине, странные действия которого заметила сотрудник полиции. Пенсионер держал в руках сразу два телефона: по одному разговаривал, а на втором пытался установить какое-то приложение. Анастасия поняла, что дело нечисто и объяснила мужчине, что его пытаются оставить без денег. Хорошо, что он прислушался и таким образом сохранил свои накопления.

- Так уж мне на них везет на пенсионеров. Причем это касается не только мошенничества. Пройти мимо человека, если мне кажется, что он нуждается в помощи, я не могу. Иногда бывают ситуации, когда уже очевидно - человек в беде. Однажды мы с мужем поздно вечером ехали по трассе и увидели бабушку, стоявшую посреди дороги. Все почему-то проезжали мимо. Мы остановились, посадили ее в машину и попытались выяснить, что случилось. Как мы поняли, женщина была не совсем в себе, но назвала нам имя и фамилию. Я позвонила в дежурную часть, узнала, где она живет, и мы отвезли ее домой, - рассказывает девушка.

Она всегда подходит к ним, подробно расспрашивает, что они делают, и предупреждает об опасности остаться без денег. В большинстве случаев такие действия помогают уберечь пожилого человека от потери крупной суммы.

По словам сотрудницы полиции, только за последний год с ней произошло шесть подобных ситуаций. К тому же сотрудники регионального УМВД регулярно проводят профилактические мероприятия, на которых людям преклонного возраста рассказывают о действиях мошенников и о том, как не попасть на их уловки. К сожалению, не всегда профилактические беседы помогают. С проблемой излишней доверчивости пожилых людей девушка сталкивается не только во время службы. Часто, бывая в городе по своим делам, она машинально замечает настораживающие действия и помогает пенсионерам.

Муж Анастасии – тоже сотрудник полиции. Дома супруги видятся не так часто, как обоим бы хотелось, зато иногда дежурят вместе в праздники. Никто из них никогда не упрекнет другого за долгое отсутствие, ведь они прекрасно понимают – таковы издержки профессии. При этом никто из них не жалеет о своем выборе, и они искренне любят свою работу. Ценнее же всего то, что они выполняют ее с полной самоотдачей, по-настоящему вкладывая силы и душу в то, что делают.