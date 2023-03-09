«Одни встречают как родных, другие - настороженно»: казак из Ярославля рассказал, как жители украинских сел реагируют на русских

На груди атамана Вадима Киселькова - "Казачий чебурашка", талисман, подаренный ребятами - студийцами Даниловского дома культуры

Хуторское казачье общество имени Святого Благоверного князя Александра Невского по борьбе с наркоманией и наркобизнесом сегодня – одно из наиболее авторитетных общественных казачьих объединений в Ярославской области. И его руководитель – атаман Вадим Кисельков по праву стал участником нашего проекта «Ярославия – земля героев».

Органом управления общества является Казачий круг, где казаки раз в пять лет сами выбирают своего атамана – так и 7, и 2 года назад руководителем был избран ветеран МВД, ярославец Вадим Кисельков.

- Я сам родом из Иркутской области, из сибирских и донских казаков, - рассказывает наш герой. – Но еще в детстве с родителями переехал в Ярославль. Здесь закончил школу, отсюда был призван на срочную службу, служил на Балтийском флоте. А потом закончил Пожарно-техническое училище пять лет отработал начальником караула. Затем перевелся в милицию, которая позже стала полицией. И в 2013 году вышел на пенсию как пенсионер МВД.

Что значит – управлять в наше время казачьей общиной в России? Это направлять работу сообщества неравнодушных и активных людей, православных патриотов по нескольким социально значимым направлениям.

Боевой товарищ принимает крещение

- Работаем с детьми, подростками, молодежью по профилактике распространения наркотиков и наркопотребления, в тесном сотрудничестве с региональным управлением Госнаркоконтроля при МВД РФ, - рассказывает Вадим Кисельков. – Проводим профилактические мероприятия, участвуем в рейдах. Работаем в том числе с условно осужденными по «наркоманским» статьям ребятами – разговариваем, занимаемся с ними.

Еще одно направление деятельности казачьей общественной организации – помощь православным храмам. Где-то казаки помогают ремонт осуществлять, где-то – провести мероприятие, да просто сделать уборку территории. И многодетные семьи поддерживают, на постоянной основе – причем, конечно, не только семьи прихожан.

Последний год для казаков стал временем регулярного сбора гуманитарных грузов в зону СВО.

- Это и адресные сборы для конкретных наших подразделений в соответствии с их запросами и пожеланиями, которые мы доставляем непосредственно на ЛБС, линию боевого соприкосновения, и сборы более общего направления, которые предназначены в том числе для мирных жителей новых российских территорий, - рассказывает наш герой.

В мае 2022 года Вадим Кисельков вместе со своим товарищем-казаком, тоже многодетным отцом семейства, отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции – исключительно по зову сердца, поскольку не могли, как истинные казаки, оставаться в стороне. И находились там вплоть до августа.

- Мы были в составе штурмового отряда, пока позволяло здоровье, - рассказывает Вадим Кисельков. – Сейчас, подлечившись, вновь возвращаемся туда – штурмовым отрядам, в том числе нашему, еще много задач предстоит. И мы уже не можем оставить начатое дело без завершения. Рассчитываем вернуться домой с чувством выполненного долга! Причем нужно четко понимать, что мы – участники спецоперации, а не войны. Военные действия не ведем, с мирным населением не воюем. Когда вступаем на территории населенных пунктов, четко понимаем, что там находятся мирные жители, которых мы обязаны беречь и защищать. Потому что мы не варвары, не убийцы, а казаки. А казак – он везде казак, в любых условиях, хоть мирных, хоть боевых. У него и совесть всегда есть, и вера, и разум. Потому кровь мирных жителей – не на нас. Поэтому смешно и странно слушать рассуждения «диванных стратегов» о том, что действовать нужно совсем иначе, «уронить пару бомб» и прочие измышления. Спецоперация проводится четко, в строгом соответствии с ее задачами – и это нужно понимать всем.

Гуманитарная помощь отправляется в зону СВО

Вадим Кисельков рассказывает об «Аллее ангелов» - памятнике трагически погибшим детям Донбасса, погибшим из-за действий наемников, террористов, управляемых кукловодами из-за океана. Что это памятник подлинным историям гибели обыкновенных детей, направлявшихся в школу в школьном автобусе, производит сильнейшее впечатление на всех. Здоровые мужики, воины, бойцы плачут, не скрывая слез.

- Я сам – многодетный отец, как и многие наши казаки, - рассказывает наш герой. – И моя семья меня, конечно, поддерживает, хотя все они – дети, жена, мама – очень переживают. Но есть такое понятие, как долг. И мама меня благословила, отправляя в очередную командировку – как иначе, ведь казаки испокон веков защищали Родину с оружием в руках.

Мирное население городов, городков и сел в зоне СВО по-разному реагирует на наших ребят. Мощная пропаганда со стороны киевского правительства делает свое дело, и раскол в народном сознании сейчас очень заметен.

Ярославские казаки - с флагом родного региона

- В одних населенных пунктах нас встречают, как родных, - рассказывает ярославский казачий атаман. – Бросаются на шею, просят «только не уходите от нас», предлагают накормить, дать с собой еды… Какое там – накормить, отвечаем, вам самим надо помогать, сколько времени уже под обстрелами находитесь! В других селах, городках смотрят исподлобья, настороженно. Понятно, что некоторые мирные гражданеработают корректировщиками, наводчиками… Они, насквозь пропитавшись украинской пропагандой, видят в нас врагов, напавших на их территорию. Но это совсем не так. Россия никогда ни на кого не нападала. Мы защищали свою землю и помогали братским народам в освобождении от врагов – внешних и внутренних. Именно это происходит сейчас в зоне СВО, где люди выразили свою волю в ходе сентябрьского референдума – войти в состав Российской Федерации, как 9 лет назад вернулся в родные пенаты наш Крым.

Остается пожелать нашему герою и его братьям-казакам вернуться домой из зоны СВО – с выполненными задачами, с чувством выполненного долга. А еще – исполнения его главной мечты.

- Она у меня имеется, несколько лет с ней засыпаю и просыпаюсь, - поделился Вадим Кисельков. – Мы с братьями-казаками мечтаем о создании настоящего кадетского корпуса в Ярославской области, несколько лет уже работаем над осуществлением этой мечты. Чтобы воспитать настоящих патриотов – храбрых, образованных, умных. Даст Бог, все сбудется!