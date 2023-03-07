Отец четверых детей из Ярославля добровольцем ушел на СВО

Николай Горшков. Медаль для настоящего героя

Сейчас и во всей нашей стране, и в нашем регионе - в частности - наступило время по-настоящему героических людей. Помимо мирных подвигов – трудовых, нравственных – приезжают из зоны СВО на родину новые и новые полноправные участники нашего проекта «Ярославия – Земля героев», чтобы через совсем короткое время вновь вернуться туда.

Николай Горшков ушёл в зону СВО добровольцем.

- Как никогда важен сейчас пример тех, кто, не щадя своей жизни, очищает наш мир от фашизма, - считает Эдуард Самылин, также герой нашего интернет-проекта. – Очень горжусь своим боевым братом Николаем! В составе одного из штурмовых подразделений выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО. Во время проведения наступательных действий получил тяжёлое ранение (группа подорвалась на мине). Как только пришел в сознание (спасла каска), увидел, что кевлар весь разворотило. Оценив ситуацию, сам вышел, отказавшись от помощи эвакуационной группы, так как надо было вытащить тела своих погибших товарищей. Сейчас, после госпиталя, Николай занимается патриотическим воспитанием детей, объясняя, как важно сохранить преемственность поколений и за какие ценности мы сражаемся. За свой самоотверженный поступок Николай удостоен правительственной награды - медали «За отвагу». Это один из моих братьев-казаков специального отряда имени Святого Благоверного князя Александра Невского, с которым мы доставляем собранную гуманитарную помощь нашим бойцам на передовую. После реабилитации и восстановления Николай вновь убывает в район проведения СВО.

Встреча друзей у памятника Святому Благоверному князю Александру Невскому.

Николай Горшков родился далеко от Ярославля, в Магаданской области, в поселке, которого уже нет на карте нашей огромной страны.

- В начале девяностых приехал к нам Егор Гайдар, бывший Глава российского Правительства, и сказал, что Север нам не нужен, - вспоминает наш герой. – Так и стали повсеместно закрываться в отдаленных северных поселках школы, детские сады, дома культуры, спорткомплексы, больницы – люди собирались и уезжали на Большую Землю. Хотя регион-то был богатый – золотодобыча! И я уехал в 2003 году, после получения диплома о высшем экономическом образовании.

Сначала был Дальний Восток, затем – Сибирь. А потом и родная теперь уже Ярославия, Рыбинский район, откуда была родом мама и где жила бабушка.

- Пока я отдыхал летом 2006 года у бабушки, родители попросили найти им жилье, чтобы переехать, пока искал в отпуске, так и остался здесь, - рассказывает Николай Горшков. – А затем и с женой познакомился, женился. Итог – четверо детей у нас. Слава Богу, живем, свой дом построили. Получил второе высшее образование, работаю в строительстве…

Николай Горшков вновь отправляется добровольцем в зону СВО.

Так наш герой и трудился бы мирно, растил детей, молился Богу, стал казаком, но год назад началась специальная военная операция по денацификации. И Николай, с детства воспитанный в духе патриотизма, не смог остаться в стороне.

- Первый раз мы отправились в Запорожскую область с гуманитарной помощью, сопровождали груз, - рассказывает ярославский казак. – Я своими глазами увидел, что там происходит – и принял окончательное решение: мое место там, я должен защищать людей, свою Родину. А уж как все обернется, как будет – Господь управит.

И Он управил. Многодетный отец оправился в зону СВО добровольцем не сразу. Уехал в мае – прямо на ЛБС, линию боевого соприкосновения. Там и случилось тяжелое ранение, за которым последовал госпиталь и отпуск домой, где Николай Горшков долечивался, проходил реабилитацию в Ярославском госпитале ветеранов. И совсем скоро наш герой вновь отбывает туда, в свой добровольческий отряд в зоне СВО.

- Мы находились на передовой, там, где шли бои, - рассказывает ярославский доброволец. – И ранение случилось при выполнении боевой задачи. Служил в разведотряде, наша группа двигалась по лесопосадкам, простреливаемым противником. Часть группы прошла, мы были во второй части. И один наш боец сорвал растяжку, нарушив определенные правила. Взорвались две мины, каждая со множеством осколков. Двое наших погибли, я получил контузию. Но сам добрался до конца лесопосадки, там встретил наших. Ранение было, контузия и осколочные в область лица и спины. Затем операция на лице - удалили раздробленную лицевую кость.

Братья-казаки едут на Донбасс.

Итог – медаль за выполнение боевого задания. За то, что хорошо исполнял свой долг, довел свое дело, свою задачу до конца.

Здесь, в Ярославле, уже в отпуске по ранению, к Николаю Горшкову обратилась директор школы, где учится дочка – провести урок Мужества к 23 февраля.

- У них такой формат урока есть, называется «Армейский чемоданчик», - улыбается Николай. – Я принес то, что у меня было – трофейную каску, трубу от «Шмеля». Ребята все изучили, рассмотрели и тоже выступили, рассказали, у кого отцы тоже в зоне СВО. А директор после урока подошла ко мне и попросила: «Приходите, пожалуйста, к нам, у нас кадетские классы, нужно детей воспитывать в патриотическом ключе, причем по- настоящему, искренне». А я ребят потом спрашиваю – вы что запомнили? Они отвечают – запомнили, что Родину надо любить! Молодцы, самое главное запомнили!

Николай и Дмитрий, один из благодетелей, который помогает казакам в зоне СВО.

Это, действительно, самое главное для настоящего русского казака, где бы он ни жил – любить Родину и всегда быть готовым защитить ее с оружием в руках. Для Николая Горшкова казачество стало естественным, логичным продолжением семейного воспитания, тех патриотических ценностей, которые родители прививали с детства.

- У меня и братья казаки, да еще в детском саду мне дали кличку «Атаман», - улыбается Николай Горшков. – Здесь, в Ярославле, познакомился с ребятами – моими друзьями, с казачьим атаманом Вадимом Кисельковым – и принял для себя решение вступить в казачьи ряды. Причем для меня было важно, чтобы это не оказалось показухой или профанацией. И включился в реальную работу нашего казачьего отряда имени Святого Благоверного князя Александра Невского. До начала СВО это была, в частности, большая патриотическая работа с детьми. Например, в день Святого Илии Муромца – а это не только русский былинный герой, но и православный Святой, первый летописный Казак! – традиционно собираем детский праздник в приходе храма Михаила Архангела в Ярославле: устраиваем различные снежные забавы, конкурсы, раздаем угощения – всем в это день у нас весело, и гостям, и устроителям праздника.

Сопровождая гуманитарный груз.

Продолжается и регулярный подвоз гуманитарной помощи в зону СВО, организованный казачьим отрядом имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Наш герой непосредственно в этом участвует.

- Люди на освобожденных территориях и на линии боевого соприкосновения живут очень трудно, как морально, так и материально, - рассказывает Николай Горшков. – Потому для них так важна вещевая, продуктовая помощь. Этим мы занимались, занимаемся и будем заниматься.

И сейчас, вновь отправляясь туда, в свой добровольческий отряд, наш герой желает всем своим товарищам, всем, кто отправился на Донбасс, главного – крепости духа и Божьей помощи.