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Общество7 марта 2023 8:15

И укрытия копал, и снаряды подносил: медбрат из Ярославля рассказал, чем занимаются медики в зоне СВО

Сегодня Дмитрий Шанский работает медбратом в отделении острых состояний Ярославской областной психиатрической больницы. А совсем недавно он служил санинструктором в зоне СВО
Источник:kp.ru
Дмитрий Шанский.

Дмитрий Шанский.

Дороги, которые нас выбирают

Скромный паренек из небольшого городка Нерехта Костромской области поступил в Костромской областной медицинский колледж им.С.А. Богомолова по специальности «медбрат». Так хотела любимая бабушка, которая считала, что в семье должен быть свой медицинский работник. Четыре года обучения пролетели быстро. Четверо дружных ребят не скучали в компании тридцати девушек. Как признался Дмитрий, нелегко было только в день 8 Марта.

После окончания учебного заведения молодому специалисту предстояло отслужить в рядах Российской армии. Он заключил контракт и стал санинструктором в одной из военных частей Нижегородской области. Мирно протекали армейские будни, приближался «дембель». До наступления желанного дня оставалось всего полгода, когда началась специальная военная операция на Донбассе. Дмитрия с коллегами направили в зону боевых действий. Вначале работы было немного, ребят-санинструкторов даже собирались отправить в тыл. Но с марта медицинская помощь стала жизненно необходимой.

Медбрат - мирная профессия.

Медбрат - мирная профессия.

«А на нас ни царапины»

В зоне СВО приходилось Дмитрию Шанскому не только медицинскую помощь оказывать, но и выкапывать укрытия, готовить еду, подносить снаряды. Один из них спас санинструктору жизнь.

- Вместе с сослуживцем несли боеприпас, чтобы зарядить орудие на танке. И в этот момент случился прилет. Он был какой-то странный, без звука,только вспышка. Затем –взрыв, – вспоминает молодой человек, – и сразу пять «двухсотых». А на нас – ни царапины, хотя стояли всего в пяти-восьми метрах.

Горячо молилась мама за своего сына. Случилась это 9 мая. Это была единственная ситуация в практике санинструктора, когда оказались погибшие, к тому же так много. В остальных случаях приходилось оказывать первую помощь раненым.

Встречались и нестандартные ситуации. Дмитрий вспоминает:

– Однажды было отравление. Местная бабулька угостила пирогами, как оказалось с мышьяком. Мы бойца еле до госпиталя довезли. К счастью, все обошлось.

– Бабульку как-то наказали?

– Что с ней делать, старая она. Нет. Но после этого случая в приказном порядке нам запретили принимать пищу и продукты от местного населения.

– Значит население враждебно относилось к российским военнослужащим?

– Открытой ненависти не было. Гражданские украинцы делились на три группы – за нас, нейтрально настроенные и против. И то противниками они были, в основном, на словах. Были и «ждуны», которые очень надеялись на приход украинских частей. Таких было особенно много под Изюмом. Когда туда пришли части Зеленского, всех ожидающих отправили на фронт.

Такие осколки наносят тяжелые ранения.

Такие осколки наносят тяжелые ранения.

– Дождались...

– Ну да. А в основном отношения с местными были хорошие. Там жить невозможно, нет ничего – газа, электричества, не говоря об интернете и мобильной связи. Все отключено. С едой и водой очень серьезные перебои, выручала гуманитарная помощь. Российские военные помогали чем могли. Бывало разное. Рядом с нашей частью жили фермеры – муж и жена. До начала СВО у них было три десятка коров, затем часть животных погибла под обстрелами, многие подорвались на «Лепестках», осталось всего три. Но люди не оставляли свое хозяйство, поддерживали огород. Однажды женщина пришла в наше расположение за средством от вредителей. Пока она к нам ходила, в грядки прилетел снаряд и все разнес, никаких насекомых не осталось.

– Какой случай запомнился больше всего?

– Жить нам приходилось и в лесах, и в брошенных селах. Одни населенные пункты стояли совсем заброшенные, в других оставались немногие жители. Они не хотели уезжать, как-то приспосабливались к тяжелым условиям. В одном из таких сел в соседнем с нами доме обитала одинокая женщина. Однажды случился прилет прямо в ее жилье, строение сложилось, как карточный домик. Мы так и замерли. Еще не успели осесть дым и пыль, как из-под обломков выбралась совершенно невредимая хозяйка.

Не ради славы или денег

Как утверждают мудрецы, всему на свете приходит конец. Закончился и срок контракта санинструктора, Дмитрий Шанский вернулся домой. Первые полгода ему было непросто. От каждого резкого звука – работающей дрели, перфоратора молодому человеку хотелось спрятаться, закопаться. По словам Дмитрия, такое же происходит и с его сослуживцами. Говорят, время лечит. Действительно, воспоминания начали постепенно отпускать. Молодой человек стал привыкать к мирным будням, теперь уже при резких звуках его тянет только пригнуться.

– Стали привыкать к гражданке?

– Да, пришла пора строить дальнейшую жизнь, вставать на ноги. В это время позвонили знакомые ребята из Ярославля. В областную психиатрическую больницу срочно требовались сотрудники, там очень большая текучка. И я пришел в отделение острых состояний. Работаю по полученной специальности, медбратом. Наши больные– люди с острыми состояниями, после суицида, попытки убийства.

На рабочем месте.

На рабочем месте.

– И здесь как на передовой. Все опасные пациенты – ваши?

– Все не так страшно. К нам привозят больных, которые уже получили первую помощь. Они принимают лекарства, поэтому спокойные. Но если случаются срывы или агрессия, то справляемся. Не даем им навредить себе и окружающим. Нас к этому готовили.

– Кого, по-вашему, можно считать героем?

– Для каждого это свое понятие. Например, кто-то вынес человека из огня или спас утопающего или защитил от нападения. В общем вернул жизнь и сохранил здоровье. А для голодного нищего человека тот, кто дал ему кусок хлеба – герой. Российские военные, кто защищает нашу Родину на Донбассе – все герои. Медицинские работники, ухаживающие за беспомощными пациентами – тоже герои.

– Дмитрий, хотите снова в зону СВО?

– Скажут надо, значит надо, пойду опять на передовую. Но возвращаться не очень хочется.

«Если что – звоните», – сказал при расставании Дмитрий. Настоящий профессионал, он старается помочь людям. И в этом ежедневный героизм медицинского работника.

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