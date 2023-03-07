И укрытия копал, и снаряды подносил: медбрат из Ярославля рассказал, чем занимаются медики в зоне СВО

Дмитрий Шанский.

Дороги, которые нас выбирают

Скромный паренек из небольшого городка Нерехта Костромской области поступил в Костромской областной медицинский колледж им.С.А. Богомолова по специальности «медбрат». Так хотела любимая бабушка, которая считала, что в семье должен быть свой медицинский работник. Четыре года обучения пролетели быстро. Четверо дружных ребят не скучали в компании тридцати девушек. Как признался Дмитрий, нелегко было только в день 8 Марта.

После окончания учебного заведения молодому специалисту предстояло отслужить в рядах Российской армии. Он заключил контракт и стал санинструктором в одной из военных частей Нижегородской области. Мирно протекали армейские будни, приближался «дембель». До наступления желанного дня оставалось всего полгода, когда началась специальная военная операция на Донбассе. Дмитрия с коллегами направили в зону боевых действий. Вначале работы было немного, ребят-санинструкторов даже собирались отправить в тыл. Но с марта медицинская помощь стала жизненно необходимой.

Медбрат - мирная профессия.

«А на нас ни царапины»

В зоне СВО приходилось Дмитрию Шанскому не только медицинскую помощь оказывать, но и выкапывать укрытия, готовить еду, подносить снаряды. Один из них спас санинструктору жизнь.

- Вместе с сослуживцем несли боеприпас, чтобы зарядить орудие на танке. И в этот момент случился прилет. Он был какой-то странный, без звука,только вспышка. Затем –взрыв, – вспоминает молодой человек, – и сразу пять «двухсотых». А на нас – ни царапины, хотя стояли всего в пяти-восьми метрах.

Горячо молилась мама за своего сына. Случилась это 9 мая. Это была единственная ситуация в практике санинструктора, когда оказались погибшие, к тому же так много. В остальных случаях приходилось оказывать первую помощь раненым.

Встречались и нестандартные ситуации. Дмитрий вспоминает:

– Однажды было отравление. Местная бабулька угостила пирогами, как оказалось с мышьяком. Мы бойца еле до госпиталя довезли. К счастью, все обошлось.

– Бабульку как-то наказали?

– Что с ней делать, старая она. Нет. Но после этого случая в приказном порядке нам запретили принимать пищу и продукты от местного населения.

– Значит население враждебно относилось к российским военнослужащим?

– Открытой ненависти не было. Гражданские украинцы делились на три группы – за нас, нейтрально настроенные и против. И то противниками они были, в основном, на словах. Были и «ждуны», которые очень надеялись на приход украинских частей. Таких было особенно много под Изюмом. Когда туда пришли части Зеленского, всех ожидающих отправили на фронт.

Такие осколки наносят тяжелые ранения.

– Дождались...

– Ну да. А в основном отношения с местными были хорошие. Там жить невозможно, нет ничего – газа, электричества, не говоря об интернете и мобильной связи. Все отключено. С едой и водой очень серьезные перебои, выручала гуманитарная помощь. Российские военные помогали чем могли. Бывало разное. Рядом с нашей частью жили фермеры – муж и жена. До начала СВО у них было три десятка коров, затем часть животных погибла под обстрелами, многие подорвались на «Лепестках», осталось всего три. Но люди не оставляли свое хозяйство, поддерживали огород. Однажды женщина пришла в наше расположение за средством от вредителей. Пока она к нам ходила, в грядки прилетел снаряд и все разнес, никаких насекомых не осталось.

– Какой случай запомнился больше всего?

– Жить нам приходилось и в лесах, и в брошенных селах. Одни населенные пункты стояли совсем заброшенные, в других оставались немногие жители. Они не хотели уезжать, как-то приспосабливались к тяжелым условиям. В одном из таких сел в соседнем с нами доме обитала одинокая женщина. Однажды случился прилет прямо в ее жилье, строение сложилось, как карточный домик. Мы так и замерли. Еще не успели осесть дым и пыль, как из-под обломков выбралась совершенно невредимая хозяйка.

Не ради славы или денег

Как утверждают мудрецы, всему на свете приходит конец. Закончился и срок контракта санинструктора, Дмитрий Шанский вернулся домой. Первые полгода ему было непросто. От каждого резкого звука – работающей дрели, перфоратора молодому человеку хотелось спрятаться, закопаться. По словам Дмитрия, такое же происходит и с его сослуживцами. Говорят, время лечит. Действительно, воспоминания начали постепенно отпускать. Молодой человек стал привыкать к мирным будням, теперь уже при резких звуках его тянет только пригнуться.

– Стали привыкать к гражданке?

– Да, пришла пора строить дальнейшую жизнь, вставать на ноги. В это время позвонили знакомые ребята из Ярославля. В областную психиатрическую больницу срочно требовались сотрудники, там очень большая текучка. И я пришел в отделение острых состояний. Работаю по полученной специальности, медбратом. Наши больные– люди с острыми состояниями, после суицида, попытки убийства.

На рабочем месте.

– И здесь как на передовой. Все опасные пациенты – ваши?

– Все не так страшно. К нам привозят больных, которые уже получили первую помощь. Они принимают лекарства, поэтому спокойные. Но если случаются срывы или агрессия, то справляемся. Не даем им навредить себе и окружающим. Нас к этому готовили.

– Кого, по-вашему, можно считать героем?

– Для каждого это свое понятие. Например, кто-то вынес человека из огня или спас утопающего или защитил от нападения. В общем вернул жизнь и сохранил здоровье. А для голодного нищего человека тот, кто дал ему кусок хлеба – герой. Российские военные, кто защищает нашу Родину на Донбассе – все герои. Медицинские работники, ухаживающие за беспомощными пациентами – тоже герои.

– Дмитрий, хотите снова в зону СВО?

– Скажут надо, значит надо, пойду опять на передовую. Но возвращаться не очень хочется.

«Если что – звоните», – сказал при расставании Дмитрий. Настоящий профессионал, он старается помочь людям. И в этом ежедневный героизм медицинского работника.