Под Ярославлем мужчина дважды выстрелил из ружья в голову своей жены

В деревне под Ярославлем пьяный муж застрелил свою жену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная трагедия разыгралась 18 декабря в частном доме села Давыдово Ярославского района. Пьяный 40-летний мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в голову своей 39-летней жене. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Сиротами остались двое детей. В момент убийства матери их, к счастью, дома не было. По словам источника КП-Ярославль, ссоры в семье происходили не редко.

- Возбуждено уголовно дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания. суд принял решение заключить его под стражу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.