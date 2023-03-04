В Рыбинске с 6 марта изменится схема движения общественного транспорта

В Рыбинске на время ремонта моста меняется схема движения автобусов и троллейбусов. Фото: Администрация Рыбинска

С полуночи и до 5 утра понедельника, 6 марта, Волжский мост Рыбинска будет полностью закрыт для движения, а потом на нем начнет действовать реверсивное движение. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта города. Рассказываем, как будут ходить автобусы и троллейбусу.

Основной развязкой для автобусов и троллейбусов, следующих из Мариевки, Копаево, Зачеремушного и Гагаринского районов, станет путепровод на улице Герцена. Речь идет об автобусах №№1, 2, 3, 10, 15, 17, 25, 33 и троллейбусах №№1, 4, 5, 6. Общественный транспорт, двигаясь по улице Максима Горького, будет сворачивать по путепроводу на Герцена. У пожарной каланчи автобусы продолжат маршрут по улице Стоялой и далее по Крестовой, троллейбусы - по Герцена.

Временную остановку для троллейбусов разместят на улице Герцена со стороны дома №4. Проследовав до улицы Пушкина, троллейбусы пойдут по своим маршрутам. Движение автобусов и троллейбусов в обратную сторону будет проходить через Соборную площадь. В этом плане для общественного транспорта ничего не меняется.

Движение общественного транспорта на Слип будет осуществляться через улицу Рыбинскую. На время ремонта моста по ней изменится направление одностороннего движения. В обратную сторону маршруты будут проходить по улице Сакко и Ванцетти далее по улице Правды и с выездом на мост. Это касается маршрутов автобусов №№8т, 8, 11, 29, 18.

Выезд с улицы Бадаева на мост закроют. Поэтому автобусам №20 придется делать объезд с Бадаева по улице Рыбинской. Для маршрута №19 изменений нет. На улице Правды вводится новая остановка со стороны Иверской церкви, следующая остановка «Соборная площадь». При движении с моста из города автобусы будут высаживать пассажиров на улице Коллективизации остановка «Почта», следующая остановка «Пластмассовый завод».

На правом берегу движение для маршрутов №№5, 8т, 18, 29 не меняется, они будут, как и всегда, проходить через Соборную площадь в центр города.

Автобусные маршруты №№ 8, 11, 19, 20 продлят до остановочного пункта «Стоялая улица». При движении из Заволжья они будут следовать по улице Бульварной и останавливаться на остановке «Бульварная улица». Далее автобусы проследуют по улице Стоялой с выездом на улицу «Стоялая улица» с нечетной стороны (аптека «Таблетка»). Начальным остановочным пунктом на маршрутах остается «Соборная площадь».

Маршруты межмуниципальных автобусов №№108, 114, 116, 179, 180 будут проходить по той же схеме, что городские. Только без выезда на улицу Стоялая, поскольку маршруты перечисленных автобусов проходят по улице Герцена.

Новые изменения внесены в схему движения автобуса №109. Маршрут не будет проходить по улице Пушкина. От железнодорожного вокзала автобус проследует по улице Луначарского с остановкой напротив Сенного рынка, далее по улице Крестовой до Соборной площади. Обратно таким же маршрутом. Посадку и высадку пассажиров на Соборной площади он будет делать на остановке для заволжских маршрутов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Рыбинске движение по Волжскому мосту изменится 6 марта

Рассказываем, как это будет происходить (подробнее)