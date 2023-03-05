"И мы нашу победу приближаем": пенсионерка из Ярославля организовала клуб, в котором шьют и вяжут вещи для бойцов СВО

Тамара Данилова применила талант руководителя для организации благого дела.

Теория малых дел – пожалуй, героиню нашего проекта «Ярославия – земля героев» Тамару Данилову можно считать ее последовательницей. Но таких ли малых? Впрочем, все по порядку.

Капля добра, «чуточка», крошка – но ради ближнего, за други своя. Кто отмеряет эту меру? Вспоминая о евангельской «лепте вдовицы», когда жертвуют последним, отдавая – легко и просто! – все, что имеют, мы помним о том, что эта самая лепта по гамбургскому счету может перевесить многие тонны богатств земных.

- Я родилась в одном из красивых, заповедных уголков нашей Ярославии – в селе Кукобой Первомайского района, - улыбаясь, рассказывает Тамара Данилова. – И с раннего детства полюбила природу, лес и все, что с ним связано. Потому и профессию, выбрала, с лесным хозяйством связанную. Начинала мастером в лесничестве, а на пенсию пятнадцать лет назад выходила главным лесничим управления сельскими лесами в Ярославской области. Сейчас живу в Ярославле, в нашем большом доме на проспекте Фрунзе. Дети – сын и дочка – выросли, самостоятельные, живут отдельно, внуков моих растят, и меня навещают. А я с котиком по имени Котя управляюсь сама, хозяйство-то у нас с ним теперь небольшое.

Котик Котя помогает рукодельницам.

Управляется Тамара Владимировна попросту, потихоньку, как и сотни, тысячи русских пенсионерок. Она рукодельница, мастерица – и шьет, и вяжет, и вышивает, эти умения еще с тех времен остались, когда магазины пустовали, а одеться красиво и ребят своих одеть хотелось. Тут-то наши мамы, бабушки и прабабушки и брались за швейную машинку или спицы в руки брали – и создавали порой настоящие шедевры!

Но год назад у Тамары Даниловой по-настоящему заболела душа за наших ребят, отправляющихся в зону СВО – как добровольцами, так и впоследствии по частичной мобилизации.

- И я поняла: если мне Богом дано какое-то умение – пусть малое, те же способности к рукоделию – то сегодня, сейчас настала пора его применить на пользу ближнему и на благо Родины, - рассказывает наша героиня. – Тем более, что в Великую Отечественную войну женщины моей семьи – и бабушка, и тетя – вязали носки для наших солдат и отправляли их на фронт. Вот и мое время пришло.

Тамара Данилова сначала решила присоединиться к какой-либо общественной организации, группе рукодельниц, которые шьют и вяжут необходимые вещи для бойцов. Но, поискав, так ничего подходящего и не нашла. Тогда Тамара Владимировна подошла к задаче современно: написала в чат своего дома на проспекте Фрунзе в Ярославле – есть ли желающие присоединиться к ней в благом начинании? И желающие, конечно, нашлись.

Вместе сподручней!

- Соседки мои откликнулись, знакомые и до того момента незнакомые, - рассказывает пенсионерка. – Ольга Максимова, Лариса Кныжова, Татьяна Моисеева, Надежда Цыганова, Елена Филиппова, Елена Молоденова и другие прекрасные дамы, рукодельницы. Они, по принципу сарафанного радио, привлекли своих знакомых – и дело у нас пошло! Осенью мы начали вязать шерстяные носки для ребят. Покупаем пряжу – специальную смесовую (шерсть с акрилом), такую, чтобы и тепло было ногам в полевых условиях, и комфортно, и носки не рвались, не протирались. Узнав о нашем начинании, люди стали приносить и небольшие деньги – просто из желания помочь, поддержать. Так мы собрали первую посылку – 40 пар носков, в каждую пару еще по шоколадке положили, чтобы ребят порадовать. Стали узнавать, как ее можно в зону СВО переправить – и нам помогли в региональном отделении Общероссийского Народного фронта.

Дальше – больше. Первая посылка была в январе, следующую в феврале собрали. Отправили ее уже с помощью волонтеров, выезжающих в зону СВО. Всего отправлено и подготовлено к отправке 116 пар покупных и 51 пара вязаных носков.

Готовые носки отправятся в подарок бойцам.

- На моей малой родине, в Кукобое, стоит настоящее чудо рук человеческих, архитектурный шедевр – храм Спаса Нерукотворного Образа, - улыбается наша героиня. – Сейчас он действующий, и его настоятель, протоиерей Александр Медведев, уже несколько раз ездил в новые регионы России как волонтер, в том числе отвозил туда гуманитарные грузы. Сын у него там служит сейчас, как и у женщин нашего дома, моих соседок, знакомых и незнакомых – сыновья, братья, зятья, племянники… Отец Александр и согласился нашу вторую посылочку тоже отвезти.

Вторая посылка – уже не только носки и шоколадки. Нашим раненым в госпиталях нужно нижнее белье, даже банальные трусы. Так рукодельницы из дома на проспекте Фрунзе решили не только приобрести готовое нательное белье, но и нашить необходимое, те же самые удобные мужские трусы, предмет, что ни говори, как ни крути, а первой необходимости. Чтобы ребята не нуждались в такой вроде бы мелочи – но когда ее нет, об удобстве, да еще и в условиях госпиталя, говорить не приходится.

- И покупаем понемногу готовые, и сами шьем, - рассказывает Тамара Данилова. – Я ткань трикотажную беру в магазине, белье хорошее, удобное из нее можно сшить. Так мы с соседками уже 124 штуки отшили! А еще закупили тапки-сланцы – 13 пар, футболки в количестве 24 штук, 12 трико, 116 кусков мыла – все нужно там, все пригодится.

Соседи по дому собирают посылки, пишут на коробках адресный привет из Ярославля – приятно, если бойцы, которые ее получат, будут знать, от кого она.

Новое направление, которое сейчас планируют освоить неравнодушные соседи по дому на проспекте Фрунзе – изготовление блиндажных свечей. Вроде бы простая вещица, сделанная из ненужной жестяной банки, парочки деталей и воска - фактически из мусора, из вторсырья, а пользы от нее много: тепло и свет в блиндаже, в укрытии на целую ночь. Тем более, что зима и в наших краях, и в степях Новороссии долгая, тепло и свет сейчас – ресурс в полевых условиях ценный.

Чтобы носки связать, нужно умение и терпение.

- Мы, на самом деле, себе радость доставляем, когда вместе такое общее дело делаем, - убеждена Тамара Данилова. – Мне самой тепло на душе, когда я понимаю, что имею возможность помочь тем, кто действительно в нашей помощи нуждается. Потому что душа человеческая – она же нуждается в том, чтобы ближнему помогать, еще сильнее, острее, чем для своего личного блага что-то получать. Это любой человек понимает, и ребенок, и взрослый, и старик, и богатый, и бедный, и свободный, и очень занятой! Так что если мы будем нашим ребятам, которым сейчас очень нелегко в зоне СВО, помогать, поддерживать их в меру своих сил, кто чем может – то мы и нашу победу приблизим, и своей душе поможем.