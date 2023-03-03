Ярославский педагог-турист водит учеников в походы по всей России

Игорь Архипов - на привале с другом.

Отдавать детям не только свое время, но и сердце, причем делать это легко – так можно сформулировать жизненное кредо Игоря Архипова, бессменного руководителя турклуба «Эврика» при ярославской средней школе №33. И он по праву стал участником нашего проекта «Ярославия – земля героев».

Ярославская 33-я школа считается престижной не только из-за математического уклона. Традиции учебного заведения, среди которых – совместные турпоходы детей и родителей по всей огромной России, поддерживаются и развиваются десятилетиями. И школьный туристический клуб «Эврика» славится далеко за пределами нашего региона во многом благодаря Игорю Архипову. Наставнику и учителю, человеку, которому уже несколько поколений учеников и родителей доверяют и говорят искренние слова признательности, благодарности. А главное – открывают вместе с ним для себя нашу страну во всем ее богатстве, красоте и разнообразии.

- Мы сейчас в Мордовии, в Санаксарах, - рассказывает наш герой по видеосвязи, показывая зимнюю красоту России, группу ребят на лыжах в фирменных жилетках «Эврики». – Отправились в весенние каникулы в запланированный дальний поход – с лыжами, печкой, всем туристским зимним снаряжением. Уже побывали в знаменитом Мордовском заповеднике, увидели настоящих зубров и даже маленького зубренка. А еще послушали лекцию, посмотрели фильм о зубрах. Сейчас идем на лыжах в Санаксарский монастырь, где похоронены наши знаменитые земляки – Святой праведный воин Феодор Ушаков и его родной дядя, Преподобный Феодор Санаксарский. Там нас ждут, дадут приют как трудникам, ребята готовы потрудиться для монастыря. И основной принцип наших походов – не гнаться за комфортом, а набираться впечатлений, узнавать новое, учиться быть самостоятельными, помогать ближним и друг другу.

Тренировка перед большим лыжным походом.

Такие походы ученики 33-й школы ждут как главные события учебного года и каникул, готовятся к ним всерьез, планируют. Нередко к ребятам присоединяются родители – и остаются верными членами «Эврики», если еще не стали таковыми в свои школьные годы. А впоследствии привели в школу и турклуб своих детей, нередко и внуков. Тем более, что авторитет Игоря Архипова, или Игоря Валентиновича, как его все называют, с 1991 года учителя ОБЖ в школе и руководителя «Эврики» с 2000 года, непререкаем. Такова репутация, которую наш герой заслужил: все-таки ведущими тренерами в Ярославской области по спортивному туризму и ориентированию случайные люди не становятся.

- Мы с ребятами много где побывали за эти годы, конечно, - улыбается Игорь Архипов. - Принимаем в наш клуб начиная со второго класса – главное, желание и готовность не бояться трудностей, учиться настоящему туристскому братству. Посетили Алтай и Кавказ, Карелию и Крым, Архангельскую, Ленинградскую области… Зимой у нас – лыжные походы, летом – водные сплавы.

Майский поход по Осетии.

И это огромное счастье - видеть лица современных детей, счастливые лица, когда они забывают о своих гаджетах, искренне удивляются, поражаются, восхищаются великим разнообразием рукотворной и нерукотворной красоты на просторах нашей Родины. А еще знакомятся с новыми людьми – замечательными! И сами учатся множеству важных и полезных навыков, необходимых подрастающему и взрослому человеку, о которых, к сожалению, мы забываем в обычной нашей городской жизни.

Посещение музеев и памятников, святынь нашей земли – обязательная часть каждого похода «Эврики».

- Воспитание патриотизма – это не только строевая и воинская подготовка с юных лет, - убежден наставник юных туристов. – Любовь к Родине, большой и малой, появляется и укрепляется, когда узнаешь ее историю, узнаешь культуру, людей. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь: место – это люди, там живущие. Например, Кенозерский национальный парк в Архангельской области – какие удивительные, увлеченные люди там работают! Как они рассказывают историю средневекового Русского Севера! Ребята наши просто влюбились в те места… И детский туризм как движение, как образ жизни этому способствует. Например, мы уже несколько раз ездили с учениками в Бородино под Москвой, там, на месте легендарной битвы, вспоминали историю Отечественной войны 1812 года, узнавали много нового. Причем для меня, человека взрослого, можно сказать – пожилого, даже в 56 лет каждый наш совместный поход – целая россыпь таких новых открытий. Ребятам такие впечатления, примеры, личный опыт западают в душу больше, чем участие в митингах… К счастью, семья полностью поддерживает меня в увлечении туризмом – и жена, и двое уже взрослых сыновей, которые буквально выросли в наших общих походах.

Вместе с учениками сделали 300 блиндажных свечей.

И сегодня, когда наша страна переживает сложные времена, Игорь Архипов вместе с учениками стал активно помогать добровольцам и мобилизованным в зоне СВО.

- Блиндажные свечи – казалось бы, совсем небольшая и малозначительная вещица, - рассказывает он. – Но практика показала, что даже три такие свечи дают и тепло, и свет в целом холодном окопе или блиндаже. Бойцам они действительно не просто нужны – необходимы. Так мы на уроках труда сделали уже 300 свечей, и родители к нам присоединились. Все отправили в зону СВО. Дальше – больше. Медикам в ДНР нужны медикаменты, самые простые лекарства, которые у нас продаются в каждой аптеке. Кинули клич – и собрали необходимое, и дети, и взрослые готовы помогать, стремятся помогать, делать добрые дела. Буквально на днях отправили три посылки, каждая по 12 килограммов. Огромная благодарность всем, кто участвовал в сборе, передавал необходимые медикаменты, жгуты, шприцы. Вместе мы – действительно сила.

Развивая «Эврику», воспитывая, образовывая уже несколько поколений школьников, Игорь Архипов не скрывает, что глубоко сожалеет об утраченных традициях детского, школьного туризма во всероссийском масштабе. Вспомните хотя бы повесть Анатолия Рыбакова «Кортик» - как в начале двадцатых годов прошлого века арбатские школьники, вчерашние гимназисты в голодной, только-только приходящей в себя после Гражданской войны Москве воодушевлялись, организовывались, копили припасы и шли в ближний, но самый настоящий поход с наставником – комсомольцем…

- За 15–20 лет после развала Советского Союза в России практически убили систему детско-юношеского туризма, которая, начиная с 30-х годов 20 века, реально работала и готовила детей к жизни, к умению преодолевать препятствия, трудиться, общаться и просто приобретать необходимые минимальные умения и навыки для жизни, - подчеркивает наш герой. - Раньше каждый учитель, за редким исключением, водил свой класс в конце года в поход на 2–3 дня. И не было никаких сублиматов, легких палаток, пуховых спальников, пенных ковриков! Но большинство бывших школьников вспоминают эти походы с ностальгической улыбкой. И дети знали, что их ждет в походе, и никакие ужасы Карелии со страшной ночевкой под открытым небом или приготовлением пищи на костре самостоятельно их бы не испугали, потому что дети знали, что их ждет на маршруте. И поскольку ходили в походы практически все, то и руководителей этих походов было очень и очень много. Не все ходили далеко, за пределы своего района, но система станций юных туристов, которая существовала по всей стране, даже во время войны, стимулировала руководителей к дальним походам. Страна у нас огромная, денег было мало, проезд по железной дороге был дешевым. И так уж получалось, что активный отдых был самым дешевым и популярным оздоровительным отдыхом для детей!

И то, что сегодня такой вид детского досуга, школы жизни, оздоровления, образования и воспитания, да и просто «детокса от гаджетов» возрождается – заслуга таких наставников- энтузиастов, как Игорь Архипов.