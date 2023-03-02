Ярославна-волонтер с новорожденной дочкой на руках помогает пропавшим вернуться домой

Всего пять человек в регионе награждены медалью МЧС. В их числе Ирина Шестакова

Компьютер. Телефон. Чашка кофе

Так начинается рабочий день ярославны Ирины Шестаковой. Вот уже пять лет она занимается поисками потерявшихся жителей Ярославской и соседних областей. Впрочем, дневным временем обращения не ограничиваются. Вызов может прийти и утром, и вечером. Но почему-то чаще всего – ночью. Что побудило молодую женщину, успешного предпринимателя, выбрать такую беспокойную волонтерскую деятельность?

– Отряд – это образ жизни, – объясняет Ирина, – В 2017 году в нашей семье пропал близкий человек. Поиски привели в Москву, где волонтеры обнаружили родственника в больнице, потерявшим память после нападения.

Этот случай очень впечатлил девушку. Как раз в то же время пропал житель Тутаева Антон Кислый. Его мама развернула масштабный поиск сына, в интернете собирались группы волонтеров. В одну из них вошла Ирина. В ходе поисков она познакомилась с сотрудниками «ЯрСпаса» и начала участвовать в работе отряда.

Первые успехи.

Дело ее жизни

После того случая Ирина начала активно участвовать в поисках пропавших людей. В интернете узнавала о «потеряшках», присоединялась к активным группам. В ходе работы познакомилась с волонтерами поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» и не заметила, как жизнь отряда стала ее судьбой. В большинстве случаев спасателям удается благополучно разыскать «потеряшек». Однако не все поисковые экспедиции заканчиваются благополучно, случаются и трагедии.

– Самое тяжелое – поиски детей, – рассказывает женщина, – не забуду, как нас вызвали в Вологодскую область. Пока собирались, пришло сообщение – ребенок найден погибшим.

Такие случаи всегда заставляют поисковиков задуматься: что было сделано не так, какие меры необходимо предпринять, чтобы в будущем такой трагедии не произошло. Собираются инициативные группы, проводится анализ работы, намечаются новые решения. И после этого, к радости волонтеров, чаще звучат слова:

- Найден! Жив!

Чтобы предупредить уход детей из дома сотрудники отряда «ЯрСпас» разрабатывают специальные профилактические программы, в том числе и для малышей. Ирина Шестакова осуществляет руководство, организует обучение новичков, практические занятия. Одновременно с этим участвует в работе с заявителями, собирает информацию. В деле спасателя нет мелочей. Надо все предусмотреть, просчитать. Ведь от этого зависит жизнь не только потерявшихся людей, но и самих спасателей и волонтеров. Когда Ирина рассказывает о своей волонтерской работе, впечатления, что эта деятельность для нее очень тяжелая, не остается. Энергичная, собранная, пунктуальная, она все учитывает и находит наиболее рациональный в данной ситуации вариант действий.

Ирина является одним из организаторов Слета волонтеров.

Награда нашла героя

Активная и так необходимая попавшим в беду людям работа молодой женщины не осталась без внимания. Ярославна Ирина Шестакова, одна из немногих в регионе, отмечена медалью МЧС России «За содружество». Награда нашла героиню в прошлом году. Интересуюсь, за какие успехи.

– За взаимодействие с Министерством чрезвычайных ситуаций. У нас есть несколько совместных проектов, направленных на поиски людей и оказание неотложной помощи, - объясняет волонтер. – В частности, я участвовала в организации двух Всероссийских слетов волонтеров-спасателей. В течение нескольких дней около 230 человек из 10 российских регионов с привлечением сил МЧС проводили поисковую эстафету, отрабатывали навыки оказания первой медицинской помощи, тушения пожаров и многое другое, необходимое при работе в экстренных ситуациях. Проводились «круглые столы» по улучшению взаимодействия добровольцев и профессиональных спасателей, в ходе которых мы делились опытом своей работы и перенимали его у своих коллег.

Дядя Ваня

Спрашиваю у Ирины, есть ли в работе спасателей свои традиции?

- Да, – улыбается она, – в их числе одна забавная. Каждый год в конце августа наш отряд выезжает на поиски дяди Вани.

Дядя Ваня – вполне реальный человек, обычный мужчина чуть старше пятидесяти лет, но с особенностями здоровья. Живет в деревне, занимается хозяйством и страстно любит «тихую» охоту. Как истинный грибник, он никогда не бросит добычу. По словам Ирины, терял ботинки, майку, но грибы – ни за что! Однако, увлекшись поисками, может заблудиться даже в знакомом лесу. Его любимые места хорошо известны ярославским поисковикам, ведь теряется дядя Ваня всегда в одном и том же районе. Небольшое отступление от традиции случилось лишь в прошлом году. Из-за жаркого лета грибной сезон начался позже, поэтому мужчина ушел в лес в конце сентября. Когда поступила заявка, рядом с районом поиска работал ПСО «Ангел» на специальных вертолетах. Дядя Ваня был в шоке от такого масштаба спасательных мероприятий. И хотя постоянный потеряшка хорошо известен волонтерам «ЯрСпаса», его всегда ищут. Ведь в лесу случиться может всякое.

На слете волонтеров.

Семейный подряд

Моя героиня ежедневно держит руку на пульсе жизни поисково-спасательного отряда. Даже, несмотря на декретный отпуск, Ирина продолжает курировать заявки, помогать с решением организационных вопросов.

– Как удается совмещать должность руководителя и обязанности молодой мамы?

– Мы с дочкой все делаем вместе. Каждый спасатель из нашего отряда воспитывает своих детей с учетом жизненного опыта, который приобрел во время поисковой работы. Я не являюсь исключением. Мы уже с удовольствием смотрим старый советский мультфильм про первого «бегунка» – дядю Федора из Простоквашина.

Ирина Шестакова планирует в ближайшем будущем вернуться к активной работе. Но после разговора с молодой женщиной осталось впечатление, что заместитель командира поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» в декретный отпуск и не уходила. Такой пример может стать началом появления династии спасателей и продолжения традиции ежедневных не всякому заметных подвигов. А сейчас Иринина малышка сладко посапывает во сне, набираясь сил, пока ее молодая мама помогает людям справиться с бедой.

У Ирины как обычно – компьютер, телефон, чашка кофе. И поехали! Вновь невидимая многим, но такая необходимая работа по поиску пропавших людей – в первую очередь беззащитных детей, стариков. Как всегда, сбор информации, координация действий поисковых групп. Ежедневный, незаметный, ставший привычным образом жизни подвиг.