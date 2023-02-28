Онколог из Ярославля: «Рак груди бывает не только у женщин»

Для молодого и талантливого специалиста именно хирургическая онкология стала делом жизни.

Герои бывают разными – не только отличившимися на войне или совершившими подвиг в мирной жизни. Профессия врача предполагает героическое поведение буквально ежедневно, когда спасение становится обыденностью, нормой жизни. Именно из таких людей - врач-онколог, хирург Эдуард Букин, который по праву стал участником нашего проекта «Ярославия – земля героев».

32-летний заведующий операционным блоком Ярославской областной клинической онкобольницы стал врачом «по собственному желанию», а не потому, что в семье были медики и ему пришлось выбрать этот путь.

- Нет, я не продолжатель династии и мои родители – не медики, - рассказывает врач отделения опухолей молочной железы и кожи ЯОКОБ Эдуард Букин. – Но решение пойти учиться в Ярославскую медакадемию, как тогда назывался наш медуниверситет, не было спонтанным. Еще в школе полюбил естественные науки – биологию, физику, химию. Кроме того, мне казалось очень благородной идея помогать людям. Врач в моем представлении всегда ассоциировался с образом интеллигентным и нетривиальным. Мое решение поддержала бабушка, которая проработала всю свою трудовую жизнь медицинской сестрой. Она говорила: «Путь будет тернист и сложен, но цель того стоит!»

На одной из медицинских конференций.

Еще в студенчестве Эдуард Букин начал работать в хирургическом стационаре. В 2011 году, после летней практики, устроился на работу санитаром, через год – уже медбратом.

- Знание того, как работают все звенья медицинской системы, не раз помогало мне в будущем, - констатирует наш герой. - Столкнувшись с человеческими страданиями и с самоотверженным трудом старших коллег, я уже не представлял себя нигде, кроме хирургии. После окончания основной учебы прошел специализацию по хирургии и онкологии. Собственно, с 2016 года и по настоящий момент я работаю врачом-онкологом в Ярославской областной онкологической больнице.

Рассуждая о выборе медицинской специальности, Эдуард Букин подчеркивает, что выбор именно онкологии как дела всей жизни был обусловлен высокими требованиями как к теоретическим знаниям, так и к практическим навыкам, которые предъявляли к себе врачи- онкологи. В нашем обыденном сознании рак, cancer, онкологический диагноз – это всегда беда, смертельная болезнь. Но сегодня люди, даже далекие от медицины, начинают понимать, что онкология развивается быстро, и многие виды рака излечимы - хотя очень важно самому следить за своим здоровьем, обращаться к специалистам и вовремя обследоваться, в том числе в профилактических целях. Как, например, всем женщинам после 40 лет хотя бы один раз в два года при отсутствии факторов риска просто необходимо делать маммографию – для профилактики онкологических заболеваний молочных желез.

- Мою личную медицинскую судьбу определили несколько важных факторов, - рассказывает наш герой. - Крайняя сложность клинической онкологии соперничает разве что с ее социальной значимостью. Было и есть огромное желание помогать пациентам своими собственными руками, когда никакие другие средства попросту неприменимы. А еще важна крепкая команда, которая сложилась в нашей больнице, которая плечом к плечу работает в едином порыве, борется за жизнь и благополучие людей.

Кто же становится пациентами врача-онколога, работающего в отделении опухолей молочной железы и кожи? Вопрос не самый простой, даже если на первый взгляд ответ очевиден.

- Пациенты, о которых идет речь, очень разнородны, - подтверждает наш молодой врач-хирург, онколог с богатой практикой. - Если говорить про рак молочной железы, то это, в первую очередь, женщины в возрасте примерно 62 лет и старше. Однако опухоли такого рода бывают и у мужчин, необходимо об этом знать и понимать, что в случае обнаружения каких-либо уплотнений, необычных образований в области груди и мужчинам нужно обращаться к хирургу, который при необходимости направит к нам.

С коллегами.

При развитии злокачественных опухолей кожи гендерные различия не играют большой роли. Средний возраст заболевших приближается к 70-73 годам, однако, нельзя утверждать, что люди более молодые застрахованы от данной патологии.

- Часто нашими пациентами становятся трудоспособные мужчины и женщины, с активной жизненной позицией, - рассказывает доктор. - Как я сказал ранее, рак - это социально значимая патология, занимающая, как ни прискорбно, второе место в структуре смертности в России.

Потому работа современного хирурга-онколога областной онкобольницы – что называется, без простоев. В день Эдуард Букин проводит 2-3 оперативных вмешательства и почти в таком же количестве выступает ассистентом. Соответственно в неделю - примерно 10 операций. Но на самом деле верхней планки нет: в работе хирурга-онколога временной фактор играет не последнюю роль, поэтому врачи стремятся помогать людям максимально быстро, конечно, по возможности.

И, рассказывая о самом запомнившемся случае из своей практики, наш герой говорит не о блестяще проведенной операции и не о человеке, которого удалось спасти – совсем наоборот.

- К сожалению, это грустная история, связанная еще с периодом моей интернатуры, - рассказывает Эдуард Букин. - Моим пациентом был мужчина с тяжелым гнойным заболеванием нижних конечностей. Несмотря на то, что помощь ему была оказана в полном объеме, а операция, которую я провел, завершилась успешно, этот человек погиб. Тогда я понял, что на самом деле врачи – не боги, нам по силам далеко не все. Но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти больного. Однако иногда даже этого, увы, может оказаться мало. С другой стороны, было много счастливых случаев, когда тяжелые больные с нашей помощью справлялись с болезнью и покидали отделение если и не полностью здоровыми, то с верой в то, что шансы на счастливую жизнь у них есть!

Врач, ежедневно борющийся за здоровье своих пациентов, еще раз подчеркивает: большая часть изменений, как на коже, так и в молочной железе на самом деле носит доброкачественный характер. Но это не значит, что нужно попустительски относиться к своему здоровью. Консультация врача и периодические диспансеризации – это важный шаг, который должны совершать сами ярославцы для своего благополучия.

- Можно ли считать мою профессию полностью совпадающей с моим генеральным жизненным интересом? – рассуждает наш герой. – Да, я думаю, что все так и есть. Желание помогать - благородная цель, мне нравится то, что я делаю… Кроме того, онкология - одна из самых динамично развивающихся отраслей современной медицины. Буквально, каждый день - новый вызов, новый подход, вечное самообразование и самосовершенствование. Даже маленькие шаги вперед – это дополнительные шансы для пациента.

Онколог - это все-таки призвание!

А еще у молодого и талантливого врача, большую часть своего времени проводящего на работе, в операционной, на клиническом приеме, есть счастливая семья – жена и две дочки-дошкольницы.

- Хотя дома я провожу не очень много времени, его мы используем по максимуму, - улыбается Эдуард Букин. - Мы любим зимние виды спорта: лыжи, коньки. Лично я мечтаю принять участие в нашем традиционном Деминском лыжном марафоне, где жена и дети обязательно поболеют за меня! А летом можно просто гулять всем вместе! Конечно, я скучаю по моим девочкам, когда не удается подольше побыть вместе. И все же они понимают важность моей работы. Ничего, в отпуске обязательно все наверстаем.

Отвечая на вопрос о мечте, которая есть и еще не реализована, наш герой задумался на несколько секунд.

- Мечта? Наверное, как и у многих… Просто хочу быть уверенным в будущем своих детей, - говорит Эдуард Букин. - Хочу быть счастливым. И чтобы дети росли. А что касается онкологии, тут нужно не столько мечтать, сколько работать.