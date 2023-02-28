«В Чечне меня оберегали»: врач из Ярославля рассказала о службе в горячей точке

Работа в мирной жизни - не менее ответственное дело.

Этот рассказ нашего проекта «Ярославия – земля героев» - о Наталье Морозовой. С недавних пор она работает заместителем директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. За высокий профессионализм и героизм, проявленные во время службы на Северном Кавказе, медик была отмечена Благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

- Наталья Юрьевна, как и почему вы выбрали профессию врача?

- Наверное, потому, что я с детства мечтала помогать людям. У меня есть очень яркий пример, это моя тетя, которая стала врачом. Я всегда хотела быть похожей на нее, поэтому и пошла в медицину. Думаю, это действительно мое призвание.

- Расскажите о себе: откуда вы родом, из какой семьи?

- Я родилась в городе Тутаеве, мама и папа - рабочие, заводчане. Папа, к сожалению, уже ушел из жизни, а мама до сих пор работает.

Училась я в обычной школе №4 города Тутаева, а потом поступила в Ярославский государственный медицинский институт на педиатрический факультет, специальность – педиатрия. Учась в институте, я вышла замуж. Муж – офицер, и его направили в Ленинградскую область, в город Лугу. Конечно, мы поехали вместе. В Луге у нас родилась дочь, а потом муж получил новое назначение – его отправляли служить в Чечню. Это был март 2000 года.

Кавказские горы и зимой были "горячей точкой".

Мы приняли очень непростое решение: я знала, что у меня очень хорошие родители, в трудный момент они помогут с воспитанием дочери. Но в тот момент мужу я была нужнее, и решила отправиться с ним.

Меня, как медицинского работника, призвали в армию. И мы оба – профессиональный военный и врач – поехали служить в Чечню.

- Что было самым радостным и самым тяжелым во время службы в Чечне?

- Самым тяжелым была разлука с ребенком. Для меня это было вообще очень сложно! При любой возможности старалась позвонить маме, чтобы услышать голос дочки. А еще очень было тяжко, когда мы делали все возможное, а молодые мальчишки все равно погибали. Соответственно, и самые радостные из всех событий – когда мы сохраняли им жизни, дожидались санитарной авиации, отправляли ребят живыми в Ханкалу. Были счастливы, когда потом узнавали, что, несмотря на свои тяжелые ранения, они выживали, выкарабкивались, комиссовались и возвращались домой.

- Где все это происходило, и сколько лет в общей сложности вы там были?

- Аргунское ущелье. Населенный пункт Борзой. Палаточный лагерь. В Чечне я была 3 года. Кажется, мы там постоянно работали, не было никакого нормирования рабочего времени. В любой момент нас могли вызвать, так как поступили раненые и нужна помощь.

Помимо постоянной работы запомнилось еще одно ощущение. Самым важным было дождаться того момента, когда придет приказ и нас с мужем отправят домой. Мечтала, как мы заберем ребенка и поедем служить дальше уже в мирных условиях. Это было самое важное. Ожидание будущего.

- Что происходило в вашей жизни, когда вы действительно закончили службу в Чечне?

- В 2005 году я уволилась из армии и приехала в Ярославскую область. Сначала работала в Тутаевской центральной районной больнице. А в 2019 году уехала в Рыбинск. Позже меня назначили на должность главного врача станции скорой медицинской помощи города.

С девчонками, подругами, однополчанами - там, в Аргунском ущелье.

- Опять спасение людей…

- Я уже не оказывала непосредственно медицинскую помощь, моей задачей было правильно организовать маршрутизацию и распределение вызовов, чтобы время «доезда» всегда соблюдалось, а пациенты как можно меньше ожидали бригаду скорой помощи и как можно быстрее получали первую медицинскую помощь. Чем быстрее бригада скорой помощи приедет, тем больше шансов выжить в сложных ситуациях, сохранить здоровье человека.

Для меня было интересным организовать эту работу, наладить хорошие взаимоотношения с коллективом. Думаю, что у нас все это получилось. Мы с коллегами понимали друг друга. Это ведь особая каста – врачи скорой помощи. Люди работают на износ. Все врачи – молодцы, особенно ярко это проявилось, когда мы столкнулись с COVID. Сотрудников и раньше всегда не хватало, и на первые выезды на COVID мы собирали бригады всей скорой помощью. И достойно выдержали все трудности.

- Вам опыт работы в полевых условиях в Чечне как-то помог в работе в скорой помощи?

- Конечно, с таким опытом мне было проще общаться с коллегами, мы разговаривали на одном языке, эффективнее могли определиться с тактикой, с некоторыми рабочими моментами. Экстремальный режим работы не застал врасплох, поскольку в Чечне мы работали круглосуточно – независимо от того, сколько будет пациентов, мы никогда не считали, много их или мало. Мне муж иногда говорил: «Наташа, ты помнишь, по сколько человек у вас были приемы, по 200 солдат приходило!». И ведь кто с чем поступал – и с ранениями, и с простудными заболеваниями, и с другими «болячками». У нас же в Чечне не было такого, как здесь, в мирной жизни: врач-терапевт, врач-хирург… У солдат ведь и зубы болели, и различные заболевания кожи были. Мы оказывали помощь всем. На войне медик – и швец, и жнец, и на дуде игрец. И в скорой помощи сотрудники в трудные моменты всегда могли мне звонить, даже посреди ночи, знали мой номер телефона. Понимали, что я всегда отреагирую, и мы найдем выход из любой ситуации.

- Вы общаетесь с теми, кто был рядом с вами 20 лет назад?

- Да, я знаю, что в Борзое уже давно все хорошо, там мирная жизнь и хорошие дороги. Знакомые зовут нас в гости, и мы с мужем планируем их посетить. Переписываюсь с девчонками, которые служили в медицинской роте, иногда даже встречаемся.

Первый день в Чечне.

- Вы получили Благодарность Верховного Главнокомандующего за профессионализм и героизм…

- Скажу честно, героем себя не считаю. Просто делала свою работу. Надеюсь, что выполняла ее достойно.

Я в полку была единственной женщиной-офицером. Конечно, как женщину и врача меня оберегали. В то же время, как с женщиной-врачом, со мной было проще общаться и местным жителям. Лечить приходилось не только солдат и офицеров, очень часто за помощью обращались мирные люди, особенно с мамы с детьми. Приходилось даже принимать роды.

- У вас есть мечта?

- Да. Больше всего я хочу, чтобы быстрее закончилась СВО нашей победой и все наши близкие, в том числе и мой супруг, вернулись живыми домой.