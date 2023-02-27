«Детектив» и «Свет миру. Дети»

Олег Свободин: И с гитарой тоже, не только с камерой!

Герой нашего проекта Олег Свободин – как раз из второй категории. Замечательный педагог, ставший им по призванию – вообще в свое время Олег Владимирович закончил МИЭТ, Московский институт электронной техники. Но работа, дом, счастливая семья – все это уже долгие годы связано с Ярославлем, где Олег Владимирович не первый десяток лет (сейчас ему 58) руководит творческим объединением «Детектив» при детско- юношеском центре «Ярославич» и Ярославской Губернской Гимназии имени Святителя Игнатия Брянчанинова.

- Наш «Детектив» расшифровывается как «ДЕтский ТЕлевизионный Клуб Творческих ИнициатиВ», - рассказывает наш герой. - Он включает в себя детские студии «Детектив», «Следопыт», «Веселые пятки» и «Нечаянная радость». А занимаются в «Детективе» бесплатно все желающие, и в большинстве своем это уже несколько поколений учеников первой и пока единственной православной гимназии в Ярославле – с первого по одиннадцатый класс.

И занимаются ребята не просто так: художественные и документальные фильмы, музыкальные клипы, телепрограммы, созданные воспитанниками «Детектива», побеждают на самых разных детских киноконкурсах. А «детективщики», вырастая, получают, помимо прекрасных воспоминаний детства, еще и надежное ремесло, которым они владеют, а некоторые – и профессию, которой они готовы посвятить жизнь.

Моменты "детективных" съемок

- Во многом благодаря «Детективу» и лично Олегу Владимировичу Свободину мы с моим другом и одноклассником Ярославом Худяковым смогли поступить в вуз нашей мечты – во ВГИК имени Сергея Герасимова, на операторский факультет, причем на бюджетное отделение, - рассказывает третьекурсник одной из самых престижных киношкол мира Никита Парсегов. – Те навыки, которые мы получили благодаря «Детективу» и Олегу Владимировичу, тому взгляду на мир, которому он нас научил – причем не только через объектив камеры! – позволяют сегодня заниматься любимым делом с радостью, с душой – а именно снимать кино. И знать, что в этом – не только профессия, но и призвание. Впрочем, даже выбирая «непрофильную» профессию, выпускники «Детектива» с любовью вспоминают о годах, проведенных в обнимку с камерой.

- Олег Владимирович, по сути, смог организовать мое детство, - рассказывает пятикурсник Ярославского государственного медицинского университета Симеон Разумов. - Без него я бы точно никогда не взял в руки камеру, никогда б не попробовал себя в видеотворчестве, никогда бы не встретил большое количество потрясающих творческих людей, не побывал бы в разных городах России, в Сербии. Сам Олег Владимирович - очень творческий и добрый человек. Никогда не ограничивал наши творческие позывы, давал свободу в самовыражении и реализации. Его активность просто поражает: всегда предлагал проекты, составлял план для съемок, монтировал и рассказывал нам о том, как правильно вести себя в кадре и чувствовать себя комфортно при этом. Так же он поощрял наши личные проекты. Например, если мы снимали и монтировали что-то свое, Олег Владимирович с большим удовольствием показывал их всем, обсуждал результат. Что-то даже отправлял на кинофестивали. Он воспитывал в нас ответственность и организованность. Мы сами учили текст, сами могли создавать костюмы к съемкам, сами могли заниматься монтажом и съемкой. Благодаря его вере в нас, он мог спокойно дать камеру нам с собой на некоторое время. Именно из-за этого ты чувствовал себя взрослее и значимее. И хотелось этому соответствовать.

Момент награждения - всегда радостный и торжественный

И Симеон Разумов, и Никита Парсегов, и Ярослав Худяков, и многие другие выпускники и студийцы «Детектива» согласны с тем, что из самых сильных сторон Олега Владимировича – умение организовывать наставничество.

- За его плечами просто колоссальный опыт: работа с детьми, организация собственного кинофестиваля, работа над командообразованием, способность раскрывать сильные стороны своих подопечных, - рассказывает Симеон Разумов. - В ком-то он видел перспективных журналистов, в ком-то способных операторов, а в ком-то универсальных творческих единиц. И после этого многие ребята действительно захотели пойти в сферу кино и театра. Некоторые даже добились серьезных успехов. Все благодаря тем зернам творчества, которые взрастил в нас Олег Владимирович. Мне трудно сейчас представить себя без тех навыков, которым обучил меня мой наставник. Например, я снимаю видео до сих пор для своих друзей, одногруппников, вуза или даже для более серьезных организаций. Он подарил мне не просто хобби, а практически полноценный заработок. Я безмерно благодарен Олегу Владимировичу за это.

Одно из важнейших дел, которое состоялось и продолжается по инициативе Олега Свободина с единомышленниками – международный молодежный православный кинофестиваль «Свет миру», которому в этом году исполнилось уже 13 лет. Впоследствии появилось два самостоятельных дружественных фестиваля под эгидой «Свет миру» - «взрослый» и «Свет миру. Дети» - где участвуют фильмы, снятые детьми, а также фильмы для детей и о детях. Последние несколько лет фестиваль поддерживает Фонд президентских грантов.

С пультом, камерой и ноутбуком

Так, в прошлом году на фестиваль в Ярославль приехали ребята из Луганской и Донецкой народных республик, также занимающиеся в детских киностудиях, снимающие фильмы о жизни, о любви, о своем детстве на своей земле.

– В большом международном майском фестивале приняли участие фильмы детских студий из 50 регионов России и 24 зарубежных стран, – рассказал Олег Свободин. – Всего поступило 1 042 заявки. Их судило строгое, но компетентное и справедливое жюри, в составе которого замечательные, талантливые люди, любящие кино и понимающие, что это такое – хороший фильм. Гран-при международного конкурса фестиваля «Свет миру. Дети» получила работа «Фантастика. Лугань» студии из Луганска «Серебряный Марс». – Ребята – наши гости – в течение фестивальных дней не просто общались, отдыхали, смотрели кино и посещали музеи, – отметил Олег Свободин. – Они еще и работали – а именно снимали видеоролики на тему «Неизвестный Ярославль» – такое было для них творческое задание. Завершающим аккордом этого майского марафона стал фестиваль «Свет миру. Дети. Инклюзив», в котором принимали участие ребята с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них занимаются различными видами творчества, в том числе снимают кино. И сразу несколько фильмов, снятых при участии детей-инвалидов, получили награды фестиваля в номинации «Без границ».

И в этом году фестиваль «Свет миру. Дети» продолжается – поддержанный Фондом президентских грантов.

- В 2023 году фестиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, нашего земляка, - рассказывает Олег Свободин. – Мы планируем расширить не только географию проекта, но и увеличить количество номинаций. Теперь в международном конкурсе их будет 12. При этом номинация "Наши герои" будет выделена в отдельный конкурс, финал которого пройдет в Москве 8-10 мая. И важно, что запланирован ряд мероприятий нашего фестиваля на Донбассе.