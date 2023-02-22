Подвиг десантника

Герой России Михаил Ланцев.

Михаил - из тех русских парней, которые живут честно и поступают по совести всегда, в любых обстоятельствах.

Полет «Шмеля»

Михаил Ланцев родился 7 апреля 1978 года в селе Аньково Ильинского района Ивановской области в семье рабочего. Окончив 9 классов сельской школы в селе Ивашево, по направлению Ильинского лесхоза поступил в Рыбинский лесохозяйственный техникум. После его окончания в июне 1998 года призван в армию.

- После техникума меня призвали в воздушно-десаннтные войска, хотя я мечтал быть пограничником, - вспоминает Михаил. – И сразу попал на Черное море, где все детство мечтал побывать!

Службу проходил на Северном Кавказе, в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На базе в городе Новороссийске прошел курс молодого бойца, принял присягу. Осенью 1999 года, успешно пройдя очередную учебную проверку, по собственному желанию был направлен в район боевых действий. На базе 247-го отдельного десантно-штурмового полка в Ставрополе прошел недельную подготовку и убыл в передовые порядки полка близ Хасавюрта. Еще через две недели, начале декабря, в составе полка выдвинулся в район станицы Гребенской и далее по направлению к Гудермесу.

Разведвзвод, в составе которого действовал огнеметчик Ланцев, попал в засаду. Идущий на правом фланге, он оказался отрезанным от группы. Окружившие его бандиты предложили сдаться, но гвардеец ответил огнем. В скоротечном бою отважный десантник, используя табельное оружие – автомат Калашникова и огнемет «Шмель», - уничтожил более 10 бандитов и прорвался к своим. После этого знаменательного боя продолжал участвовать в боевых действиях.

Бывших десантников не бывает.

В тот день разведвзвод 247-го десантно-штурмового полка прочесывал лесную дорогу, по которой вскоре должны были пройти основные силы. Разведчики уже вышли к опушке «зеленки», когда обнаружили засаду. Боевиков было 25 - 30 человек, они прятались за длиннющим забором водокачки.

- Они поджидали нашу колонну, которая должна была идти на Аргун, - рассказывал подполковник Александр Медведев, начальник штаба 247-го десантно-штурмового полка, - но у нас есть свои военные хитрости. Чтобы выманить бандитов из-за укрытия, разведчики, отстреливаясь, стали отступать. Прикрывать ребят должен был рядовой Михаил Ланцев. Но когда десантники откатились в лес, то потеряли Мишу из виду. «Мы уже грешным делом стали думать, что он погиб, - говорил Медведев, - трудно было остаться живым под кинжальным огнем».

Командир послал на поиски Ланцева две группы. А Михаил в это время уже пробирался к своим. Когда он появился, то оказалось: у парня не осталось ни единого патрона. Он расстрелял их, прикрывая ребят. Миша был в таком шоке, что не мог вымолвить ни слова. И чуть ли не два часа, пока ребята обнимали его и благодарили, герой молчал.

Оставшись на прикрытии, Михаил дождался приближения боевиков и начал «поливать» их из огнемета. И еще целый час вел бой, отбиваясь автоматом и гранатами. Когда вскоре разведчики ринулись вперед, они поразились числу убитых боевиков – 12.

Год 2000 Северный Кавказ.

Это был первый бой огнеметчика 247-го отдельного десантно-штурмового полка Михаила Ланцева.

После знаменательного сражения Михаил продолжал участвовать в боевых действиях. Где-то там гвардии рядовой Ланцев и узнал, что представлен к званию Героя России и, в виде исключения, досрочно демобилизован.

Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, гвардии рядовому Ланцеву Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Распоряжением В.В. Путина рядовой Ланцев, в виде исключения, был досрочно демобилизован. Вернулся в родное село в Ивановской области.

Подвиг в нескольких строчках.

Мирная жизнь

В настоящее время Михаил Васильевич живет в Ярославле с женой Анной, растит двоих сыновей. В 2011 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию имени С.М.Кирова по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». В марте 2017 года был назначен советником губернатора Ярославской области по патриотическому воспитанию. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта.

- Мы проводим большую воспитательную, патриотическую работу, - рассказывает этот скромный, достаточно закрытый, но очень простой в общении и доброжелательный человек. – Встречаемся со школьниками, студентами, юнармейцами, воспитанниками военно-патриотических, спортивных клубов.

А о его скромности говорит хотя бы тот факт, что после демобилизации Михаил Ланцев довольно долго жил в Ярославле на съемной квартире, пока его мама не написала письмо в администрацию президента Владимира Путина. Через месяц Герой России получил ордер на жилье.

В феврале 2007 года на здании Ивашевской основной школы, где учился Герой, установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на Аллее Героев в поселке Ильинское-Хованское.

- Я сам не до конца осознаю, что я – Герой России, – говорит Михаил Ланцев. – Когда встречаюсь с ветеранами, с ребятами, воевавшими в Чечне, слушаю их – то думаю, что вот они – настоящие герои. А сам радуюсь успехам своих сыновей. И по возможности хожу в храм и молюсь за всех, в том числе за тех чеченских боевиков.

Конечно, Михаил Васильевич Ланцев, Герой России, не мог остаться в стороне от событий последнего года – специальной военной операции на Донбассе.

В самом начале СВО он обратился ко всем добровольцам, которые отправились туда, со словами поддержки. А впоследствии вместе с товарищами – членами Ярославского регионального отделения Российской Ассоциации Героев создал благотворительный фонд «762». Цифра символичная: каждый военнослужащий знает, что 7,62 миллиметра – калибр автомата Калашникова. Для людей гражданских «76» - свой родной регион, Ярославская область. И в сочетании с цифрой «2», которая в данном случае означает «быть вместе, не оставаться поодиночке» появляется стойкая надежда, что русские своих не бросают – ни на войне, ни в мирной жизни.

Фонд сегодня работает по двум направлениям: приобретение военного снаряжения и реабилитация участников СВО после ранений. Есть и особые задачи в рамках боевого братства: поддержать коллег, братьев по оружию.

- Мы не могли поступить иначе. Хотелось бы обратиться к нашим военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой: ребята, мы с вами, мы в вас верим. Отдельно хочется сказать нашим пацифистам: не стреляйте, пожалуйста, в спину, это все, что от вас сейчас нужно, - сказал Михаил Ланцев.