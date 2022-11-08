В небо подняты квадрокоптеры: в Костромской области идут поиски вертолета санавиации, совершившего жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта

Место падения вертолета ищут при помощи квардокоптера. ФОТО: правительство Костромской области

Вечером 8 ноября вертолет санитарной авиации Ми-2 совершил жесткую посадку в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино" Костромской области.

В вертолете находились пять человек: два пилота, пациент и два фельдшера. По предварительным данным, при крушении погиб один человек - 67-летний мужчина. Его с острым коронарным синдромом должны были оперативно доставить из Шарьи в сердечно-сосудистый центр Костромы. Члены экипажа и медики получили травмы, но выжили - сейчас они находятся на связи с оперативным штабом, который развернут в аэропорту.

Место падения Ми-2 пока не установлено. Для поисков упавшего вертолета привлекли авиацию. Но из-за низкой облачности вертолет, прилетевший на поиски, пришлось посадить. Вместо него в небо подняли два квадрокоптера с тепловизорами. К предполагаемому месту ЧП уже направлены четыре пожарные цистерны.

На трассах Кострома-Шарья и Кострома-Сусанино дежурят машины скорой помощи. Как только пострадавших найдут, ближайшие к ним "скорые" доставят пилотов и фельдшеров в больницы. Медицинские учреждения, как сообщили в правительстве региона, к приему пациентов готовы. О характере их травм на данный момент ничего не известно.

К аэропорту "Сокеркино" сейчас стянуты все оперативные службы. На место выехали следователи Западного межрайонного следственного управления СК России. Их задача - провести проверку.

Что стало поводом для жесткой посадки санитарного вертолета, пока не ясно.

Обновление информации:

Место, где вертолет совершил жесткую посадку, нашли. Ми-2 упал недалеко от деревни Щетниково Костромского района.