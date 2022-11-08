Ивановская полиция опубликовала видео столкновения автобуса и иномарки на трассе Иваново - Родники

Автобус с пассажирами вылетел в кювет. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

На сайте УМВД по Ивановской области опубликовали видео столкновения автобуса №509 «Иваново – Вичуга» и автомобиля «Мицубиси Паджеро». Водитель иномарки пошел на обгон, но не справился с управлением и задел автобус, который от удара вылетел с трассы.

Водитель иномарки не пострадал. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

На месте ДТП погиб один человек – 85-летний пассажир автобуса. 14 человек пострадали:

- 48-летний мужчина получил травмы, по после оказания медицинской помощи оставлен на месте ДТП;

- 59-летняя женщина с травмой руки доставлена в областную клиническую больницу;

- 59-летняя женщина с травмами доставлена в больницу города Вичуга;

- 16-летний подросток с травмами доставлен в больницу города Вичуга;

- 55-летний мужчина с травмами головы доставлен в больницу города Вичуга;

- 16-летняя девушка с травмами доставлена в больницу города Вичуга;

- 37-летняя женщина с травмами головы и живота доставлена в областную клиническую больницу;

- 34-летний мужчина с ушибом грудной клетки обратился в травмпункт самостоятельно;

- 68-летняя женщина с травами головы и бедра доставлена в областную клиническую больницу;

- 35-летний мужчина обратился в травмпункт самостоятельно;

- 55-летний мужчина с травмой головы и грудной клетки доставлен в областную клиническую больницу;

- 19-летний молодой человек с травмой головы доставлен в областную клиническую больницу;

- 18-летний молодой человек с травмой головы доставлена в областную клиническую больницу;

- водитель автобуса – 47-летний мужчина обратился в больницу города Вичуга самостоятельно.

Оба водителя были трезвы. Полиция и следственный комитет проводят проверку.