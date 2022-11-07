Один человек погиб и четверо пострадали: в Ивановской области разбился пассажирский автобус

По предварительной информации, в автобусе ехал 21 человек

В Ивановской области сегодня, 7 ноября, в 9 часов на дороге «Иваново – Родники» разбился пассажирский автобус.

Автомобиль «Мицубиси Паджеро», за рулем которого находился 53-водитель, стал обгонять рейсовый автобус, не справился с управлением и ударил его заднюю часть. Из-за этого, автобус вылетел с трассы и, судя по фотографиям, перевернулся несколько раз.

85-летний мужчина-пассажир погиб на месте происшествия и еще четверо пассажиров находятся в больнице. По предварительной информации, всего в автобусе на момент аварии находился 21 человек.

- Следственными органами запланировано проведение осмотра транспортного средства, перевозившего пассажиров, а также проверочных мероприятий с пострадавшими пассажирами и водителем с учетом состояния их здоровья, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области. - По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, принято процессуальное решение и меры профилактического характера.