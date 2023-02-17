Екатерина Лапина: «Случайных людей в волонтерстве не бывает»

Сомневаться не приходится, Екатерина Лапина герой.

Продолжается проект «Ярославия – земля героев». На этот раз мы расскажем о герое негромком, но самом настоящем. А в том, что Екатерина Лапина директор ЯРОО «Добровольцы Ярославии» – именно герой, сомневаться не приходится. В наше время волонтер с таким обширным опытом, то есть человек, добровольно, самоотверженно и бескорыстно помогающий ближним на протяжении многих лет – большая редкость.

Впервые в качестве волонтёра Екатерина попробовала себя в 2008 году. Это была деятельность, связанная с организацией мероприятий, нужно было провести праздники и концерты в детских домах и интернатах.

- Сейчас такое волонтерство называют «плюшевым». Это когда ты просто приносишь подарки, например, на Новый год. При этом особо не вовлекаешься во все сложности, которые есть у этих целевых групп, - рассказывает Екатерина. — Это хороший способ помощи, но сейчас он не единственный. Волонтерство в мою жизнь пришло не спонтанно, в семье есть люди с инвалидностью. Из-за этого сформировалась такая предрасположенность к помощи другим людям. Случайных людей в волонтерстве не бывает.

В 2016 году Екатерина познакомилась с организацией «Добровольцы Ярославии». Сначала просто наблюдала за деятельностью, которой занимались сотрудники команды. Один из примеров - организация секции велоспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Желающих оказалось много. Были дети, помещения и форматы тренировок, но возник вопрос – как перевозить тех, кто не может прийти заниматься самостоятельно? Так появился новый проект – добровольческий центр «Медведь». Его участники – волонтеры и автоволонтеры – занимаются сопровождением людей с инвалидностью до мест оказания услуг.

- Наша задача на тот момент была – поставить на поток обучение людей, желающих помогать. Нужно было развивать культуру помощи и создавать новый формат волонтёрской деятельности, чтобы всё было грамотно и безопасно как для благополучателя, так и для самого волонтера, - делится Екатерина. – В рамках этого же проекта мы открыли набор на курсы жестового языка, чтобы можно было сопровождать людей не только с поражением опорно-двигательного аппарата, но также слабослышащих и слабовидящих. Для каждого из них необходима определённая форма помощи.

Итог – к настоящему времени больше 200 человек научились жестовому языку. В 2021 году 10 учащихся получили удостоверение о том, что они могут оказывать услуги переводчика русского жестового языка. Возможно, кто-то подумает, что 10 человек, которые могут переводить язык жестов - не такая уж и большая цифра, но на самом деле это не так. Людей, которые знают жестовый язык и могут его перевести, часто не хватает. А нуждающихся в этом переводе - много, ведь каждый хочет быть услышанным и понятым.

- Несмотря на всю проделанную работу, только сейчас я могу сказать, что люди со слабым слухом начали обращать на нас внимание и полноценно вовлекаться в процесс. Уникальным явлением наших курсов является то, что идет погружение в языковую среду. Ребята сдают экзамен непосредственно целевой группе. Это лучший суд и лучший зритель – человек, который может оценить понятность твоих действий, - говорит Екатерина, улыбаясь. - В перспективе есть идея продолжать эту историю. Не знаю, насколько это будет возможно с точки зрения финансирования, но знаю, что это точно – важно.

Еще один добровольческий проект, реализованный при непосредственном участии Екатерины Лапиной - благотворительный склад «Люди Людям». В феврале будет два года с момента открытия первого склада, и сейчас таких благотворительных пространств уже семь по всему региону. Три открыты в Ярославле, по одному - в Гаврилов-Яме, Борисоглебском районе и в Переславле. Есть еще партнерские склады, а также выездные – волонтеры возят в районы вещи на собственных машинах с прицепами. Эта помощь оказалась очень востребована. В 2020 году развозили продукты тем, кто оказался на самоизоляции из-за пандемии, а в 2021-2022 годах большая потребность у людей возникла в вещевой помощи.

Благотворительный склад "Люди Людям". Эта помощь оказалась очень востребована.

Во время пандемии в различных трудных ситуациях оказались практически все люди без исключения, а те, кто имеют особенности здоровья - тем более. Многие находились на самоизоляции по медицинским или возрастным показателям, и именно Екатерина Лапина вместе с «Добровольцами Ярославии» приходили на помощь всем нуждающимся.

- Вы сразу совершаете несколько добрых дел: спасаете планету от загрязнения, приучаете себя и будущее поколение к раздельному сбору вторсырья, а также помогаете нам помогать большему количеству людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - подчеркивает Екатерина Лапина.

Еще один интересный проект – инклюзивный театр «Пикколо». Дети с инвалидностью социализируются через театральное искусство. Режиссер создает кукольные спектакли, в которых ребенок участвует вместе с родителями. Они сами придумывают внешний вид своего героя, шьют куколку и после этого озвучивают из-за ширмы во время выступления. В данном проекте могут участвовать все дети независимо от нозологии.

- Путем проб и ошибок мы поняли, что самый подходящий формат – именно кукольный театр, потому что некоторые дети не могут вербально общаться или в принципе имеют физические и психические особенности, которые не позволяют им выступать на сцене, - рассказывается Екатерина. – Если у нас есть, например, ребенок, который не разговаривает, но мастерски говорит «Мяу», то в спектакле «Кто сказал мяу?» у него самая главная роль и в нужный момент он скажет свое «Мяу». Это тоже элементы ответственности и дисциплины, к которым дети приучаются.

Самый подходящий формат – кукольный театр. Некоторые имеют такие особенности, которые не позволяют им выступать на сцене.

Сейчас у юных актеров начался новый театральный сезон, и к 1 июня 2023 г. они готовят постановку о бременских музыкантах. Детям даётся реальный шанс для того, чтобы выйти на сцену, увидеть свет софитов и услышать бурные аплодисменты. Всем, кто участвует в инклюзивном театре «Пикколо», крайне важно такое внимание. А литературный клуб «Литтерра» для детей и взрослых с инвалидностью помогает издавать книги людей с особенностями, под эгидой клуба проводятся лекции и разнообразные тематические встречи. Есть и проект «Пчёлка», помогающий трудоустроить людей с инвалидностью.

- Отличительной чертой нашей организации является тот факт, что на 80% ее коллектив состоит из людей с инвалидностью. Я считаю, что таким образом мы добьемся социального эффекта, потому что показываем, что лучше принимать участие в жизни и сделать это может абсолютно каждый, - подчеркивает Екатерина Лапина.

Самое интересное, что руководство ЯРОО «Добровольцы Ярославии» - это не основная деятельность нашей героини! Кажется, что она успевает абсолютно все и даже немного больше. В помощи волонтеров ежедневно нуждаются люди, которым больше не к кому обратиться и некуда пойти, и потому эта добровольческая организация запускает все новые и новые проекты, развивает свою деятельность и продвигает ее в массы.

- Мне иногда говорят: «Ты всегда на работе» - нет, я вообще не устаю от этой работы. Я могу устать от количества людей, потому что к нам чаще всего приходят люди со сложными проблемами, с какой-то болью. Но ничего – я вышла, в березках, в лесу погуляла, выспалась и все – счастлива, иду работать дальше, - говорит Екатерина. – Я не отношусь к волонтерству как к непосильному труду. Для меня это возможность сформировать что-то после себя, а также для людей, кто не сможет найти поддержки в другом месте. Важно иметь точку опоры, тот островок стабильности, куда ты можешь прийти, рассказать, поделиться проблемой и получить помощь.