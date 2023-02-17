«Я – волонтер по жизни»: история будущего врача из Ярославля

Мария Рыбакова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по профориентации школьников в медицину и инструктор по оказанию первой помощи.

В нынешнее время не так-то легко найти действительно доброго человека, который открыт для всех окружающих, готов помочь любому, кто в этом нуждается и при этом не ждет никаких благодарностей. Мария Рыбакова – студентка 4 курса лечебного факультета ЯГМУ, волонтер-медик и просто хороший человек - стала героем нашего проекта.

- Я с детства для себя не рассматривала никакой другой профессии, кроме врача. Я ощущала, что это мое дело, в котором я буду реализовывать себя по максимум. Поступление в медицинский университет оказалось сложным, но сейчас все благополучно. Я этому несказанно рада, - рассказывает Мария. – Я являюсь региональным координатором Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по профориентации школьников в медицину и инструктором по оказанию первой помощи. Эти две должности были получены мной, благодаря университету. На втором курсе я поняла, что мне хотелось бы больше участвовать в медицинской деятельности.

Мария прошла обучения на волонтера-медика и параллельно начала работать со школьниками. Любовь к детям оказалось настолько сильной, что студентка ЯГМУ решила попробовать себя в работе с малышами. К этому момент Мария уже прошла обучение в РНИМУ им.Н.И. Пирогова.

- Я попала в детскую больницу, где нужен был человек для работы с «отказниками», которые находятся там, в стационаре, на профилактическом осмотре перед переездом в дом малютки. Три недели я занималась с грудничками – кормила их, играла с ними, укладывала спать. Один из детей оказался достаточно сложным, но и с ним мы нашли общий язык, - рассказывает Мария Рыбакова.

После этого, на весь мир обрушилась пандемия коронавируса. Были задействованы все человеческие ресурсы в борьбе с этой болезнью, Мария не смогла остаться равнодушной к происходящему, и пошла помогать. Сначала студентов набирали в больницы добровольно, но когда эпидемиологическая ситуация ухудшилась, задействованы были практически все учащиеся медицинского университета.

- Я и еще несколько ребят добровольно пошли в медицинские организации. Несколько месяцев работала в архиве взрослой поликлиники – выдавала пациентам их карточки и результаты анализов. Затем перешла в пункт вакцинации и проработала там три месяца. В ковид я также занималась кураторством студентов-медиков, которые были направлены в различные больницы региона. Помогала своим коллегам адаптироваться в новых условиях, заполняла необходимые отчеты, - говорит Мария о своей деятельности во время пандемии.

Мария прошла обучение по оказанию первой помощи в РНИМУ им.Н.И. Пирогова

ЯГМУ, где учится Мария, сотрудничает с МЧС: университет и региональное управление совместно проводят тренинги, на которых обучают взрослых и детей оказанию первой помощи. Волонтеры- медики часто сопровождают масштабные мероприятия, одно из таких – акция «Бессмертный полк».

За всю свою жизнь Мария несколько раз спасала людей, с которыми пересекалась совершенно случайно. Несколькими такими случаями будущий врач решила поделиться.

- Мне кажется, каждый хоть раз встречался с ситуациями, когда другому была необходима помощь. Здесь все делятся на две категории – одни готовы прыгать в места в карьер, а другие обходят стороной, и у них нет внутреннего ресурса на совершение такого дела, - рассказывает Мария. – За жизнь у меня было четыре ярких случая.

Первый произошел с Марией, когда она еще училась в школе. На кассе в продуктовом магазине женщине стало плохо, маленькая Маша стояла за ней и понимала, что надо действовать незамедлительно. Тогда она еще не была знакома с медицинскими навыками и действовала по наитию.

- У стоящей в очереди покупательницы очень сильно затряслась голова. От помощи женщина отказалась, сказала, что все в порядке, она дойдет сама. И все сразу успокоились. Я все-таки решила понаблюдать и проводила ее взглядом до выхода, где все и случилось, - рассказывает Мария. – Следующей картины никто не ожидал – пенсионерка потеряла сознание, у нее подкосились ноги, она упала. Посетители магазина шли мимо нее, никто не обращал внимание. Я подошла к бабушке и что-то ей говорила, слегка побила по щекам и она пришла в сознании. После этого к нам подошла молодая пара с ребенком и мужчина.

Дальше пенсионерку усадили на лавочку во дворе, где она с Марией и молодым человеком стали ждать скорую помощь. В это время женщине купили воды и продолжали разговаривать, чтобы не дать снова упасть в обморок. Мимо все так же шли люди, кто-то давал советы, но задерживаться никто не планировал. Когда приехала скорая помощь, Мария помогла медикам погрузить пациентку в машину.

- Я хорошо помню, как разговаривала с этой женщиной, чтобы отвлечь ее. На тот момент я сделала все, что могла и умела, ведь я была только в 5 классе, - говорит Мария, улыбаясь.

Сопровождение акции «Бессмертный полк» в качестве волонтера-медика.

Второй случай произошел летом 2022 года. Наша героиня ехала к себе в деревню, но заметила около пешеходного перехода лежащего человека. Она сразу же остановила машину и бросилась на помощь. Этим человеком оказался 80-летний дедушка, который не смог дойти до больницы.

- Меня смутило, что в метре от него валялась банка с таблетками. Но на предложение помочь, дедушка ответил отрицательно, что меня очень смутило. А потом он сказал, что в пошел в поликлинику к 8 утра, а было уже 11, вот тогда я поняла, что действовать надо быстро, - рассказывает Мария.

Было 27 июня и жара не щадила никого, а уж тем более пожилых людей. Этот пожилой ярославец не стал исключением, но на протяжении трех часов люди проходили мимо, никто не остановился, не помог… Дальше у девушки возник вопрос – вызывать скорую помощь или самостоятельно довезти мужчину до дома. Мария посоветовалась с пенсионером: хоть и выяснилось, что родственников у него нет, все же он изъявил желание поехать домой.

- Дальше был очень сложный этап – одной поднять с земли достаточно крупного мужчину, который не мог самостоятельно стоять на ногах. Мне повезло, потому что я много лет занималась танцами и у меня хорошая физическая подготовка. Очень обрадовалась, что рядом стоял дорожный знак, за который держался мужчина, пока я подгоняла свою машину поближе, - вспоминает Мария Рыбакова. – Затем пыталась посадить его в машину, это оказался непросто. Он не мог самостоятельно поднять ноги, сесть тоже не получалось. Я подхватила его под плечо и как-то усадила. Потом включила кондиционер и дала попить воды, то есть простыми действиями помогла человеку прийти в себя.

Уже дома, придя в себя и успокоившись, пенсионер спросил Машу, почему она не проехала мимо. Сейчас Мария повторила те слова, что сказала тогда ему.

В пункте вакцинации во время пандемии COVID-19.

- Знаете, мы живем в такое время, когда не знаешь, что может случиться через час, а тем более – завтра и, если человеку нужна помощь здесь и сейчас, нужно просто идти и помогать. Очень мало людей, которые способно искренне это сделать. Именно искренне, а не потому, что должны. Но когда человек должен, зачастую, это не приводит ни к чему хорошему, так как он делает это для галочки, а не по собственной воле, - отмечает Мария Рыбакова. – Когда-то давно меня назвали волонтером по жизни. Да, в организации «Волонтеры-медики» я являюсь инструктором по оказанию первой помощи, я занимаюсь со школьниками, но независимо от того, чем я занимаюсь, в какой структуре состою, я помогаю людям, потому что это мое истинное желание. Быть волонтером – это не значит относиться к какой-то организации. Волонтер – просто человек с доброй душой, который готов откликнуться и прийти на помощь. Наверно, самые важные качества, которые должны присутствовать у человека – это быть открытым, ответственным перед обществом и самим собой, помогать бескорыстно и сохранять в себе доброту.