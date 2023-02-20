«Стараемся делать так, чтобы родители нас услышали»: начальник отделения ПДН – о работе с подростками

Кристина Денда: на работе нужна строгость.

Сегодня наш рассказ – о начальнике отделения по делам несовершеннолетних Северного линейного управления МВД России на транспорте, удивительной молодой женщине Кристине Денда, благодаря которой удалось предотвратить сотни преступлений и спасти сотни судеб несовершеннолетних от того самого решающего поворота на «скользкую дорожку». Важно, что на протяжении почти 87 лет сотрудники ПДН направляют детей на правильный путь, помогают найти выход из непростой жизненной ситуации.

А профессиональный путь Кристины начался с того, что на пятом курсе юрфака Демидовского университета она задумалась о том, где будет проходить обязательную производственную практику.

- Обязательное условие было - прохождение практики в органах внутренних дел, - рассказывает Кристина Денда. - Узнала, что в Ярославле есть транспортная полиция, заинтересовалась. В 2007 году пришла на практику, которая переросла в стажировку. Так по сей день и являюсь сотрудником Северного линейного управления, стаж - уже более 15 лет.

И зимой, и летом, в любую погоду - на посту!

Работа у Кристины – что называется, не соскучишься и не расслабишься: несовершеннолетние на железнодорожном транспорте правонарушения совершают достаточно регулярно.

- Чаще всего это переходы железнодорожных путей в неустановленных метах, - поясняет Кристина. - Для перехода через железнодорожные пути предусмотрены пешеходные мосты, тоннели и специально установленные настилы. Не всегда люди используют эти места и, соответственно, нарушают. Также существуют такие административные правонарушения, как так называемые «зацепы», когда несовершеннолетние осуществляют проезд в непредназначенных для проезда местах. То есть на подножках грузовых вагонов, пассажирских поездов. Во-первых, это очень опасно для жизни и здоровья! А во-вторых, это административное правонарушение.

Кроме того, работа транспортной инфраструктуры обеспечена электроэнергией, напряжение которой составляет от 2000 вольт. Касание проводов - риск для жизни.

С прошлого года штрафные санкции за такое правонарушение увеличены до 4 000 рублей. Но одна из главных задач Кристины и всего отделения по делам несовершеннолетних Северного линейного управления МВД России на транспорте - конечно же, профилактика детского травматизма, и не только путем пресечения административных правонарушений со стороны несовершеннолетних.

На профилактическом занятии с ребятами.

- Мы разъясняем, что есть такие требования в законодательстве, правила ребятам в школах, в образовательных учреждениях, что при перевозке детей их необходимо сопровождать взрослым - в пассажирских поездах, куда дети следуют в места отдыха. В летние периоды - вместе с выпускниками путешествуем на теплоходах, - рассказывает наша героиня. - Мы все объясняем, главным образом, чтобы сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения. Профилактика даже важнее: главное - разъяснить. Не всегда все знают требования законодательства, то, какие нормы существуют. А мы разъясняем, предупреждаем.

Рейды по профилактике травматизма и пресечению административных правонарушений объектов транспорта осуществляются ежедневно. К счастью, повторные правонарушения дети и подростки совершают редко: обычно и дети, и взрослые понимают разъяснения с первого раза, предпочитают, в частности, использовать только установленные места для перехода.

- Как правило, подростков на правонарушения подвигает отрицательный пример родителей, - убеждена Кристина Денда. - Также нередко мы сталкиваемся с неполными семьями, в которых мама работает и не может уделить должного внимания своим детям.

Еще одна причина: подростки не посещают кружки, секции, им некуда направить свою энергию. Мы стараемся сделать все, чтобы родители услышали нас и объяснили ребенку, какими могут быть последствия его действий. Конечно, родители реагируют на нас по- разному. Одни благодарят за то, что мы помогаем доставить их детей, которые бегают под вагонами и катаются на грузовых поездах, целыми и невредимыми домой. Другие упрекают, считая, что мы должны контролировать ребят. Но какой бы реакция ни была, всегда придерживаемся позиции, что чужих детей не бывает. Кроме того, бывают ситуации, когда родители сами обращаются к нам за помощью и просят провести с ребенком профилактическую беседу.

И аниматоров приглашают, чтобы детей порадовать!

Кристина лично проводит индивидуальные беседы с несовершеннолетними, затем передает его законному представителю.

- Большая часть нашей работы - это общение, - говорит наша героиня. - Поэтому быть хорошим психологом важно, не забывая при этом, что мы все-таки сотрудники полиции. Говоря о том, каким должен быть инспектор, надо понимать, что все зависит от самого подростка, от его возраста. Если мы видим, что ребенка можно вовлечь в более правильные и интересные мероприятия, то проявляем больше лояльности. Если сталкиваемся с подростками, которые уже попадают под рамки административной и уголовной ответственности, то тогда нужно быть более жестким и принципиальным. Конечно, мы всегда действует в рамках закона и не забываем, что в первую очередь перед нами дети. Например, однажды сотрудники охраны на станции Ярославль Московский задержали 10-летнего мальчика и вызвали нас. Приехав, мы узнали, что ребенок пришел на железную дорогу собирать металлолом, чтобы затем сдать его и получить деньги на продукты. Мама мальчика не имела постоянного дохода, порой семье нечего было есть. Ребенок был неухоженный, голодный. Мы накормили его, пригласили маму на беседу и помогли ей оформить документы для получения пособия. Впоследствии она не раз приходила к нам и благодарила за помощь.

За 15 лет выслуги Кристина Денда имеет два знака отличия, а еще благодарность от министра внутренних дел. Участвует и в спортивных мероприятиях, играет за общество «ДИНАМО», поддерживает здоровый образ жизни, пропагандирует личным примером.

Рабочая форма - она разная

- Люблю свою работу за хороший коллектив, за то, что дело не дает застояться, заскучать, - улыбается наша героиня. - Потому что это постоянно движение, общение с подрастающим поколением, которое заряжает своим позитивом, своими новыми веяниями. И всегда искренне надеюсь, что наша профилактика будет услышана со стороны подрастающего поколения. В прошлом году, к счастью, не допущено случаев травматизма и гибели детей на объектах транспортной инфраструктуры. Но, к сожалению, в 2021 году после ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не всегда удавалось посетить образовательные учреждения. В тот год погибли четыре ребенка… Сообщать родителям об этом факте всегда очень тяжело. Это самое страшное, что может случиться – трагическая гибель ребенка. И такие моменты есть в нашей профессии. Главное – их предотвратить! И это основной девиз, базовое правило нашей работы.