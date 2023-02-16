Ярославцы сообщили о стрельбе в Дзержинском районе

В Ярославле мужчина открыл стрельбу из окон многоэтажки. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Днем 16 февраля в группе «Подслушано в Ярославле» сообщили о стрельбе из окон многоэтажного дома №66 корпус 5 на Ленинградском проспекте. В соцсетях выложили фото, на которых видно машины скорой помощи, полиции и Росгвардии.

Очевидцы рассказывают, что дом оцепили.

- Живу в соседнем доме, шла в 10:45, все было оцеплено полицией. Никого не пускали сзади дома ходить, - говорит Алена П.

- Мы с ребенком вышли гулять, зашли в магазин рядом с этим домом. Много полиции было, нас попросили отойти подальше и побыстрее, ничего не объяснив. Мы бегом… Но если бы знала, что стреляли, на улицу бы не вышла, - пишет Людмила У.

Предположительно, стрельбу открыл пьяный мужчина. Напротив его окон находится школа, но в учебном заведении, сообщают ярославцы, все спокойно, никаких предупреждений учителям не поступало.

Известно, что стрелявшего задержали.

Информация будет обновляться.

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