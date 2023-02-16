«Днем принимали людей, по ночам разгружали фуры»: переславский врач взял отпуск за свой счет и отправился на Донбасс

Кирилл Сергеевич Харчиков, главный врач Переславской ЦРБ.

Об этом доктор знает не понаслышке, дважды ездил в командировки в зону специальной военной операции (СВО) и в разговоре постоянно вспоминает тех, с кем бок о бок трудился на разоренной земле Донбасса.

Зачем Кирилл Сергеевич – человек сугубо мирной профессии, далекий от военной медицины, отправился в зону боевых действий?

– В середине мая позвонил мой давний друг, в прошлом депутат областной думы, Павел Фадеичев и предложил поехать с гуманитарной миссией в зону СВО. Я согласился, – вспоминает Кирилл Харчиков.

Отпуск за свой счет

Вот так, по зову сердца четверо ярославцев абсолютно мирных профессий, в числе которых руководитель реставрационной организации и топ-менеджер компании по производству запчастей для автомобилей, взяв отпуск за свой счет, уехали в зону СВО. Точную локацию маленький отряд узнал лишь за несколько дней до отъезда. Несмотря на то, что это были места активных боевых действий, никто не отказался.

Новоиспеченные бойцы тщательно готовились к суровым условиям работы. Никому не жалуясь, самостоятельно искали палатки, спальники и другое снаряжение. Помогли друзья.

По мере приближения к Белгородской области появилось больше военной техники, на предельно низких высотах постоянно летали вертолеты. Ярославцы стали суровее и собраннее. На границе, после досмотра за «ленточкой», вновь прибывших тепло и радушно встретили волонтеры Центра гуманитарной помощи «Единой России», смоляне.

- Было такое ощущение, что знаю их сто лет, – вспоминает Кирилл Харчиков. - Особенную гордость за нашу армию вызывало то, что на постах вместе были буряты, тувинцы, дагестанцы, чеченцы, русские.

Несмотря на разные религиозные убеждения, этнографическую принадлежность, все они делают одно очень важное дело.

– Наша «располага» – так называют военные место дислокации, находилась в бывшем супермаркете, – вспоминает Кирилл Сергеевич.

Удобное расположение в центре города, наличие зоны разгрузки, склада, фасовки, зала ожидания и выдачи – лучше всего подходило для размещения Центра гуманитарной помощи «Единой России». Ярославцы встречали гуманитарные поезда, оказывали юридическую помощь. В медицинском кабинете открыл прием доктор Харчиков.

Доктор Харчиков ведет прием в центре гуманитарной помощи в зоне СВО.

– За день через меня проходило до ста человек, каждый со своими проблемами, болью. Многие приходили просто, чтобы поговорить. Принимали всех, никому не отказывали.

Пришлось заниматься не только пациентами, которых было немало, ведь проблемы с медпощью и льготным лекарственным обеспечением были с 2014 года. За все приходилось платить, даже инвалидам. В первые дни не было устойчивой мобильной связи и интернета. Центр начинал работу в 10 утра, а очередь занимали с 5 Многие люди приезжали из районов, стояли под палящим солнцем весь день. Чтобы лучше узнать их проблемы, Кирилл Харчиков переодевался в цивильную одежду и выходил в очередь, слушал разговоры. Ушлые люди продавали ближние номера очереди. В срочном порядке волонтеры организовали выдачу талонов с указанием даты и времени получения гуманитарной помощи. Работали круглые сутки – днем принимали людей, по ночам разгружали фуры. Спали урывками.

- Мне повезло, – улыбается Кирилл Сергеевич, – досталась комната без окон, поэтому прилетов не слышал.

Настоящим мужчинам военная форма к лицу.

Обстановку, в которой работали добровольцы, Кирилл Харчиков описывает одним словом – сюрреализм.

- Идет вроде бы мирная жизнь – ездит общественный транспорт, торгуют магазины. И вдруг – прилет. А затем как бы ниоткуда появляется уборочная техника, и в город возвращается обычная жизнь.

Решить накопившиеся за многие годы проблемы было нелегко, но ярославцы постарались. Самое главное – сформировали заявку на медикаменты, чтобы при повторном обращении каждый нуждающийся мог получить жизненно необходимые лекарства. Сегодня, вернувшись в Переславль-Залеский, Кирилл Сергеевич с особым трепетом слушает новости из новых территорий. И переживает за тех, с кем его познакомил Донбасс.

Ярославские бойцы за работой.

Три дня на Донбассе

Вторая поездка в зону СВО состоялась в канун Нового, 2023, года. Из школы поселка Пролетарский под Донецком пришло письмо с просьбой помочь приобрести уставную форму для действующего там отряда из 20 юнармейцев. Ни учебное заведение, ни родители не имеют финансовой возможности. Кирилл Харчиков разместил в соцсетях письмо с просьбой помочь. Очень быстро нужную сумму собрали и закупили комплекты формы. Кроме этого, ветеранские и общественные организации Ярославской области организовали акцию по подготовке подарков, в которой активное участие принимали дети школ всех городов и районов области.

– Школьники приносили то, что, по их мнению, порадует ребят с новых территорий – лыжи, санки, тюбинги. Снега в южных краях мало, но надо было видеть счастливые глаза донецких детей. А как радовались юнармейцы форме, особенно берцам, – в этом месте впервые за всю беседу голос Кирилла Сергеевича предательски дрогнул. - Военная тема близка не только детям, чьи родители воюют за свою землю.

Помимо подарков детям ярославские Деды Морозы привезли 1,5 тонны перепелиного мяса для больниц Донецкой области, чтобы на Новый год у больных и раненых был праздничный стол. Для бойцов спецподразделения с самого жаркого направления доставили специальные карематы (коврики).

– Что бы не говорили досужие языки, наша армия оснащена хорошо. Но ведь это массовое обеспечение, а для каждого человека важны личные вещи, – считает Кирилл Харчиков, – любая мелочь – связанные вручную носки, просто письмо – передает бойцу частичку тепла и повышает настроение. Поэтому девушки Ростовского колледжа отраслевых технологий сшили толстовки индивидуально для каждого солдата.

Привезли бойцам и новейшее ноу-хау – турникеты для остановки кровотечения «Александр Невский», их производство в кратчайшие сроки наладила переславская компания «Терпак». Кроме того, на предприятии изготавливают носилки, наколенники и коврики.

Вместо эпилога

Каждому мужчине, особенно отправляющемуся на войну, важно, что дома у него – надежный тыл. Семья с пониманием относится к поездкам Кирилла Харчикова в зону боев. Но родные и близкие очень переживают, каждый раз спрашивают:

- Ну, это последняя поездка? Ты же там был не один раз!

Однако все знают – если горячее сердце позовет, то врач вновь пойдет туда, где его помощь необходима.