Мама, папа и сыновья: история семьи из Ярославля, воспитавшей 28 сыновей

Семья Румянцевых.

Решение стать приемными родителями – всегда сильный и ответственный шаг, для любых супругов, в любой жизненной ситуации. А если приемных детей в семье… 26 человек? В рамках нашего проекта «Ярославия – земля героев» расскажем, как живет такая семья – Валерия и Светланы Румянцевых из Рыбинска.

В минувшем 2022 году приемная многодетная семья Румянцевых стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года». И эта заслуженная награда – итог большого, трудного и, не побоимся этого слова, крестного пути.

Супруги Румянцевы приняли решение взять на воспитание первых приемных детей в 2004 году, когда в семье уже росли двое родных, кровных сыновей.

- Специально ничего не задумывали тогда, - улыбается Светлана Румянцева. - Просто я работала в детском доме, а папа у нас приглядел двух мальчишек. Свои-то родные к тому времени уже подросли… У нас старшему уже 20 лет было, а младшему 14 лет. Валера все с работы ко мне в детский дом заходил. Говорит: «Мальчишки хорошие двое», я говорю: «Хорошие. Пойдут в детский дом. Так жалко». Он говорит: «Может, возьмем?». Я говорю: «Я не готова». А в один прекрасный момент, собираясь в отпуск, папа мне позвонил и говорит: «Приезжай» – «Куда?». – «В опеку». – «Зачем?» – «Будем брать мальчишек».

…Через год именно Румянцевых попросили еще двух пристроить – в семью, где детям будет однозначно лучше, чем в казенном учреждении.

- Взяли мы еще двух, потому что больших мальчишек плохо берут, а детки, которым 10-12-14 лет - им же тоже хочется в семью, - объясняет Светлана Румянцева. - Взяли мы еще троих! После этого девочки позвонили тоже из детского дома, говорят: «Еще есть мальчишечки. Не приедете посмотреть?». Приехали. Два рыжика. «Ну, что, мальчишки, пойдете в семью?» – «Пойдем». Только мы с ними поговорили, выбегает черненький – Петя Цыган, и сразу к Валерию. Не убрались бы мы все. Он сразу к нему: «Папа, возьми! Меня черного никто не возьмет!».

Затем отца и маму в лице супругов Румянцевых нашли Владик и Витя.

- Братики - большой и маленький, - вспоминает мама Света. – В одну семью согласны взять маленького, а большого – нет. Разделять их тоже как? А в 16 лет уже тяжело своих приемных родителей найти, переменить участь. Вот они в нашей семье и оказались.

С тех пор прошло уже 18 лет. За это время Румянцевы вырастили 26 детей. Это мальчики- подростки, оставшиеся без попечения родителей. В настоящее время Румянцевы воспитывают восемь детей в возрасте от 9 до 17 лет.

- Мы стараемся дать нашим детям не только любовь, заботу и поддержку. Все мальчики очень талантливые, наше творческое объединение «Русские традиции» - постоянный участник различных концертных и праздничных мероприятий, международных и всероссийских конкурсов. В апреле 2022 года все воспитанники нашей семьи дали присягу и вступили в ряды патриотического движения «Юнармия», - рассказывает Светлана Румянцева.

Также супруги награждены медалью «За верность родительскому долгу», отмечены грамотой Фонда апостола Андрея Первозванного за ответственное родительство и пропаганду семейных ценностей.

Губернатор вручает награду «За верность родительскому долгу».

Валерий и Светлана никогда не экономили на детях. Светлана сама шьет костюмы ребятам для выступлений, все поездки на конкурсы и фестивали оплачивают из семейного бюджета. Почти каждое лето Валерий и Светлана возят всех детей отдыхать на юг. И раз в год – обязательно развивающие экскурсионные поездки – в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России.

На папе Валере – забота о материальной составляющей, обучение сыновей мужским ремёслам и умениям.

- С ребятами вместе дом большой построили, - улыбается глава большой семьи. - Помогали все. А вечерами мы иногда книжки читаем, иногда маме по кухне помогаем.

- Еду готовим, картошку чистим, вяжем, шьем, - присоединяется к беседе приемный сын Андрей. – Да, вязать умеем очень даже хорошо! Мы ковры вяжем большие, шапки вот сами сшили. И костюмы концертные, для выступлений – это тоже наших рук дело.

Конечно, сразу возникает вопрос: как накормить, прокормить такую ораву мужчин? Здесь выручает подсобное хозяйство – в огороде, в саду трудятся все, поскольку пословица «летний день год кормит» для Румянцевых справедлива как никогда. Есть в хозяйстве и собственный курятник – без мяса в большой семье нельзя, силы всем нужны и для роста, и для развития.

- Как готовлю? Варю десятилитровую кастрюлю супа, и все уходит за раз, - спокойно пожимает плечами мама.

И все-таки семья, да еще такая большая, во многом держится на авторитете ее главы. Валерий Румянцев – отставной военный, человек с выдержкой и сильным характером.

- Но как отец он - любящий и заботливый, - с нежностью говорит о муже Светлана. – Он всех мальчишек приучил к дисциплине - за каждым закреплен свой участок, где нужно поддерживать чистоту. Папа всех обучил и гвозди забивать, и лампочки менять. Ребята хотят быть на него похожими и уметь выполнять работу по дому!

На международном фестивале СЛАВЬСЯ Отечество в г. Сочи.

Еще один удивительный и увлекательный проект, который семья Румянцевых реализовала с истинно народной смекалкой - восстановление памятника истории собственной фамилии. А именно – восстановление буквально «из руин» грузовика, на котором ездила их бабушка – в рамках большого проекта «Машины Победы».

Людмила Момот была первой женщиной – водителем грузовика и механиком в Рыбинске. Работала на автобазе. И все 30 лет на одной машине - ГАЗ 63.

- Я эту машину запомнила очень хорошо, - рассказывает Светлана Румянцева. - У нее такая ручка есть, я маленькая была, мама эту ручку зимой заводила…

Воссоздавать легендарный ГАЗ 63 Румянцевы начали зимой 2020 года. Признаются, запчасти не искали разве что на свалке. Ведь с производства машину сняли в конце 60-х годов прошлого века. Детали нашли все, двигатель и карбюратор собрали. А к юбилею Победы ГАЗ 63 уже смог проехать в колонне восстановленных машин.

- Благодаря Фонду президентских грантов у нас появилась возможность восстановить 10 единиц военной техники. Техника восстанавливается руками студентов, молодежи, при наставничестве ветеранов, - рассказал Андрей Лагузов, руководитель проекта «Машины Победы».Помогали они и семье Румянцевых.

Впрочем, ГАЗ 63 – не «первенец» в деле восстановления старой автотехники умелыми руками братьев Румянцевых под руководством отца семейства. Еще в 2018-м ребята уже разъезжали на собственноручно возрожденном «козлике» - ГАЗ 69 Чтобы восстановить его, потребовалось три года и три автомобиля. Все до последнего винтика мужчины семейства собрали сами, шкурили, красили, наводили лоск. Дебютный выезд раритетного авто состоялся на параде, посвященный Дню победы. В быту ретро-автомобиль тоже выручает – Румянцевы даже на работу на нем ездят.