«Я туда за правдой поехал»: история ярославского волонтера, помогающего жителям Донбасса

Михаил: чтобы узнать правду, нужно поехать самому. ФОТО: из личного архива Михаила Битова

Герой нашего нового материала – 19-летний волонтер, участник движения «Интербригады» Михаил Битов. Молодой человек регулярно ездит на Донбасс в составе гуманитарных миссий. Там он помогает добровольцам, солдатам и мирным жителям. Как он решился на такой шаг? С какими трудностями пришлось столкнуться? Чем занимается его команда? Каковы дальнейшие планы? Обо всем по порядку.

Начнем с самого начала. Принять такое решение непросто, но Михаил пришел к нему довольно быстро и без колебаний.

- Когда началась спецоперация, я был подписан на множество разных СМИ, телеграм-каналов, военкоров и так далее. И все они подавали информацию под разным углом. Какое-то время я пытался разобраться в этом потоке разнородных фактов, а потом понял: чтобы узнать правду, нужно поехать туда самому, - рассказывает молодой человек.

Подвернулся и удобный случай: в этот момент партия, где состоит Михаил, возобновляла деятельность «Интербригад» - добровольческих отрядов, которые занимаются волонтерской деятельностью. Само движение существует с 2014 года, но на время было приостановлено.

Бывший украинский укреп. Самый центр поселка Тошковка, рядом на перекрестке раздавали пакеты гуманитарной помощи. ФОТО: из личного архива Михаила Битова

И вот в апреле 2022 года, узнав о такой возможности, наш герой начал готовиться к поездке: оформил нужные документы, получил «журналистскую карточку» для пересечения границы, скопил денег и собрал вещи.

Но оставался еще один вопрос: как сообщить о своем решении родным? Михаил рассказывает:

- Мне пришлось просто поставить их перед фактом. Мол, я договорился, собрал документы, и скоро выезжаю. Я знал, что даже если мне запретят, я все равно не отступлюсь.

Самого героя не покидали ни решимость, ни спокойствие. Но что чувствует человек, который «отрывается» от мирной жизни? Михаил описывает свои ощущения так:

- Сомнений и страха не было. Скорее было внезапное осознание и пришедшее с ним волнение. Когда мы уже пересекли границу, я услышал отдаленные звуки, напоминающие грозу, но в голове было понимание: никакая это не гроза. И я понял, что вот сейчас я еду туда, и обратного пути уже, в общем-то, нет.

На первых порах вся команда жила у одного из военкоров, но потом у нее появился свой «штаб» - бар, переделанный под помещения для жилья и склад. Живут волонтеры в непростых условиях: вместо кроватей – паллеты, вместо одеял – спальные мешки.

- В основном мы организовываем сборы денег. Онлайн и вживую. Стоит сказать, что эти деньги идут исключительно на помощь людям, себе мы ничего не оставляем, как думают некоторые, - замечает Михаил.

В задачи «Интербригад» входит обеспечение военнослужащих-добровольцев, снабжение местных жителей продуктами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. На отдельном обеспечении состоит, например, поселок Чихирово Луганского района.

Организация ведет деятельность не только в зоне боевых действий и на освобожденных территориях. Много важного делается и в тылу: в Нижнем Новгороде шьют тактические носилки, в Ярославле – шапки, балаклавы и другую теплую одежду для бойцов.

Сам же Михаил во время гуманитарных миссий выполняет обязанности водителя. Отвезти грузы, подбросить добровольцев, перевезти раненых. Казалось бы, работа не сложная. Если умеешь водить – проблем никаких. Но надо понимать, что ездить приходится не по городу, где ровные дороги и налаженное движение, а по разбитым трассам и пересеченке, с риском в любую минуту попасть под обстрел. А иногда за поворотом тебя может ждать не самый приятный сюрприз.

- Однажды ночью я ехал по трассе и перепутал поворот. А у машины моей фары тусклые, видно только то, что вблизи. Поворачиваю я, и вдруг метрах в десяти замечаю ворота и успеваю прочесть надпись на украинском: «міни». Так быстро я еще никогда не тормозил, - рассказывает волонтер.

Котов много. Корм для них привозят волонтеры. ФОТО: из личного архива Михаила Битова

По словам Михаила, работая в таких условиях, человек волей-неволей приобретает такие навыки, которые в мирной жизни кажутся ненужными, а там могут спасти жизнь. Например, способность мгновенно оценивать обстановку и принимать решения. Умение анализировать и думать наперед, планируя каждый свой шаг. Появляются и новые привычки, совсем непонятные для людей, живущих далеко от зоны боевых действий. Михаил рассказывает:

- Тяжко было в новогодние праздники, когда везде запускают салюты, взрывают петарды. По привычке хочется побыстрее куда-то уйти, спрятаться. Еще аптечку с собой всегда ношу, один раз даже пригодилась. Первого января ехал в автобусе, рядом со мной поскользнулся мужчина и ударился головой. Я смог ему помочь. Еще есть привычка по траве не ходить.

Хожу только по тротуарам, на газон – ни ногой. Поездка сделала из меня очень законопослушного гражданина, - с улыбкой замечает волонтер.

По наблюдениям Михаила, жизнь в таких условиях действительно сильно меняет людей. Они становятся более участливыми, помогают друг другу. Они не обособлены, всех их сплотила беда. А еще этих людей действительно можно назвать «закаленными»: трудностями, опасностью, страхом. Прожив почти девять лет в состоянии боевых действий, они уже почти ничего не боятся. Иногда жизнь в городах Донбасса сложно на первый взгляд отличить от жизни мирных городов. Старушки, торгующие яблоками, дворники, метущие разбитые улицы, подростки, спокойно гуляющие во дворах. Но у этой привычной картины есть страшный «фон». Регулярные прилеты, грохот систем ПВО, разбросанные по городам и селам мины, разруха и бедность.

Солдатский душ. ФОТО: из личного архива Михаила Битова

Но даже в таких условиях у людей бывают поводы для радости. Например, свадьба – для немирного времени событие довольно диковинное. Михаил рассказал, как осенью к одному из добровольцев приехала невеста, и они решили расписаться прямо в Донецке.

- Мы объездили городские ЗАГСы, но все оказалось не так просто: нужно было оформлять специальные документы, а для этого пришлось отмотать чуть ли не сто километров. Но в итоге ребят все-таки приняли, и, пока они расписывались, я решил привести машину в приличный вид, чтобы соответствовать событию. И вот стою я, мою машину и слышу знакомый свист, а за ним взрыв. Я поразмыслил и решил, что прилеты прилетами, а машину домыть все-таки надо, - улыбается молодой человек. – Свадьбу сыграли чуть позже, организовали прекрасный стол, было весело. Жених даже исполнял свои авторские песни…

В общем, праздник удался!

И таких необычных историй на памяти Михаила немало. Среди них есть и не очень веселые, и такие, которые заставляют вздрагивать. Например, он рассказал нам, как однажды случайность спасла ему жизнь. К ним приехала девушка-волонтер для того, чтобы оформить необходимые документы. В какой-то момент она сидела в салоне связи и работала. Вдруг начался обстрел, и Михаил с несколькими товарищами решили проверить, все ли с ней в порядке, и в случае чего помочь. Пока они шли от штаба до салона, рядом с ними упало несколько снарядов: каждый раз все ближе и ближе. Последний взрыв прозвучал буквально в двадцати метрах, но никто все-таки не пострадал.

- А жизнь мне тогда спас бронежилет. Но не тем, что защитил от осколков, а тем, что плохо фиксировался, и нам пришлось потратить лишние пару минут, чтобы его застегнуть. Как раз за эти пару минут мы бы и дошли до самого эпицентра взрыва, - рассказывает Михаил.

Но все обошлось. И девушка тоже осталась жива.

Конечно, человеку, побывавшему в таком месте, есть о чем рассказать. По словам героя, после первой его поездки многие хотели пообщаться с ним как с очевидцем. Большинство людей из окружения Михаила одобряют его поступок, хвалят и благодарят его. Но находятся и те, кто находит повод для осуждения. Молодой человек признается, что ему приходилось слышать в свой адрес довольно нелестные слова. «Вот у меня муж воюет, он герой, а ты кто такой?» - упрекают одни. «Лучше бы в своем городе помогал», - ворчат другие.

Но несмотря ни на что Михаил остается верен своему делу и не собирается останавливаться. Он готов в любой момент откликнуться на призыв и снова поехать на Донбасс, чтобы помогать людям. Важной для него остается и «гражданская» жизнь. Молодой человек учится в Рыбинском полиграфическом колледже на механика и учебу старается не забрасывать. Помимо этого, он участвует и в тыловой работе своей партии, организовывая сборы и отправки гуманитарной помощи.