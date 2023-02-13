«Приносили местным жителям свои сухпайки и горячую еду»: доброволец из Ярославской области рассказал об отношении украинцев к российским солдатам

Вадим Иванов. Командир взвода штурмового батальона «Барс»

Сегодняшний день, наше время, течение которого ускоряется с каждым часом, не устает поставлять нам новых героев проекта «Ярославия – земля героев». Наши земляки совершают каждодневные подвиги и здесь, на своей малой родине, и за многие километры, в зоне проведения специальной военной операции в украинских степях, где высятся терриконы у заброшенных угольных шахт и шумит Азовское море. С одним из таких героев мы познакомились вскоре после вручения ему заслуженной награды.

23 января 2023 года на заседании Думы Ростовского муниципального района руководитель Ярославского регионального отделения «Боевое Братство» Олег Кошелев вручил медаль «За ратную доблесть» Вадиму Иванову, ветерану боевых действий СВО, жителю Ростовского района Ярославской области.

Командир взвода штурмового батальона «Барс» отправился в зону СВО добровольцем.

- В начале апреля 2022 года мы подписали контракты, 14 апреля уже перешли границу и оказались на территории Украины, - рассказал наш герой. - Это называется – «пересекли ленту». До этого момента у меня не имелось боевого опыта, но срочную службу проходил в Московском Высшем военно-командном Кремлевском училище. Это было больше двадцати лет назад, в 2000-м году, но в памяти все навыки, полученные там, освежились очень быстро.

Впрочем, в зону специальной военной операции Вадим с товарищами отправился не сразу. Сначала происходило то самое «боевое слаживание», понятие, которое сегодня звучит все чаще день ото дня. Тогда, в апреле 2022-го, сформированные подразделения добровольцев неделю занимались на полигоне. А потом всем батальоном уехали в Харьковском направлении, где в это время происходили боевые действия.

- Боевое слаживание проходило на полигоне близ Ростова-на Дону, - рассказал Вадим Иванов. – Все подразделения – от отделений до взводов – ежедневно занимались с инструкторами, у каждого из наших учителей за плечами был серьезный боевой опыт. Мы привыкали друг к другу, знакомились… За это время вспомнили ранее усвоенные армейские, воинские навыки и обрели новые, необходимые в ближайшем нашем будущем.

Потом учеба закончилась, начались реальные боевые действия под Харьковом.

- Контакты с местным населением у нас были, - рассказывает наш герой. – На первой линии практически все бойцы нашего штурмового подразделения каждый день к обеду выходили к мирным жителям вместе с медиками. Местные жители тогда скрывались в подвалах. Мы относили им сухпайки и котелки с горячей едой, приготовленной на нашей полевой кухне; медицинские работники оказывали первую помощь, измеряли бабушкам давление, раздавали таблетки, лекарства – кому что требовалось. Словом, делились всем, что у нас было, что мы сами имели.

А мирные жители, конечно, были напуганы, многие – в шоковом состоянии. После тихой жизни в своем домике с семьей, собакой, курами, садом и огородом – оказаться в подвале, под обстрелами и бомбежками, часто без еды и воды, с малыми детьми и стариками…

Здесь, наверное, нужно иметь терпение и выдержку, чтобы вынести все это без потерь для психики и здоровья. И необходимо найти в себе силы снова начать восстанавливать свой разрушенный дом, свое хозяйство, когда заканчиваются обстрелы и бомбежки. Многие ли на это способны, да еще и спокойно, хладнокровно?

- Истинную реакцию местных жителей на происходящее тогда нельзя было понять, - рассказывает наш герой Вадим Иванов. – Особенно когда заходишь к ним в подвалы в форме, с оружием в руках. Но все радовались необходимым вещам, которые мы приносили – еде, воде, медикаментам. Благодарили нас, конечно.

В такие моменты жизни для добровольцев-участников СВО была особенно важна моральная поддержка: вести из дома, письма – причем не только от жен и матерей, но и от совсем не знакомых ранее детей и подростков – российских школьников, массово принимающих участие в акции «Письмо солдату».

- Есть и у меня такое письмо, я его даже домой, в Ростов Великий, с собой привез, - улыбается Вадим Иванов. – Это не просто приятно и радостно – реакция просто… До слез! Такие теплые, искренние, добрые слова написала мне незнакомая школьница.

Пожелания для мужчин и женщин, отправляющихся добровольцами в зону специальной военной операции, у нашего героя просты и естественны – он вообще не слишком многословен, как и подобает человеку дела.

- Прежде всего хочу пожелать здоровья каждому, - подчеркивает Вадим Иванов. – Чтобы наши ребята вернулись победителями – живыми и здоровыми. Вернулись домой, к семьям, к своим детям и родителям. Как бы тяжело ни приходилось, выносите все тяготы службы достойно.

На СВО Вадим получил ранение и контузию, но он об этом уже не вспоминает – во всяком случае, на словах, в беседах с другими людьми. Как предпочитает и ничего не говорить и о подвиге, за который получил награду. Сейчас Вадим занимается общественной работой, помогает ветеранам, молодежи. Например, в сентябре прошлого года вместе он вместе с товарищами организовал представительство Ярославского регионального отделения «Боевое Братство» в родном Ростовском муниципальном районе.

На сборах на одном из Полигонов Министерства Обороны РФ. От Ростовского района в сборах приняли участие юнармейцы ВСПК Витязь и кадеты МОУ Школа имени Евгения Родионова

Награждение медалью «За ратную доблесть»

ВРЕЗКА

Из досье «КП»

Медалью Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «За ратную доблесть» награждаются граждане за заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, и другие заслуги в период нахождения в зоне вооруженного противостояния.

Медаль «За ратную доблесть» носится на левой стороне груди и располагается после государственных и ведомственных наград Российской Федерации и СССР и «Знака Почета» Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Медаль «За ратную доблесть» изготавливается из специального сплава серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне, в центральной части, – надпись в две строки «ЗА РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ», вверху – пятиконечная звезда, внизу – два скрещенных меча. На оборотной стороне, по окружности, девиз: «РОДИНЕ – ЧЕСТЬ И ОТВАГА». В центре – изображение автомата Калашникова в обрамлении лавровых ветвей.