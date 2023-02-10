«Благодаря нашей помощи боевой дух растет»: ярославец собирает и возит гуманитарную помощь в зону СВО

В редкие минуты отдыха

Завершилась очередная командировка в зону специальной военной операции ярославца Эдуарда Самылина, который совсем не считает себя героем. Он просто делает то, что должен делать настоящий мужчина.

Вместе с казаками специального отряда по борьбе с наркоманией и наркобизнесом им. Св. Благоверного князя Александра Невского, он собирал и доставлял гуманитарную помощь нашим подразделениям в окопы Донбасса. Все это - благодаря поддержке большого количества добрых людей, общественных организаций и представителей Российской Православной Церкви.

Рассказывая о девяти днях, проведенных в зоне СВО, Эдуард переживает о тех, кто сейчас на передовой. О том, что требуются генераторы и буржуйки, газовые баллоны и тепловые пушки, носилки, аптечки, наколенники и многое другое.

- Государство обеспечивает армию, но это боевые действия и то, что у тебя есть, в любой момент может прийти в негодность. А возможность быстро заменить утраченное есть не всегда, в отличие от мирной жизни. Закон спецназа – два это один, а один – это ноль, – говорит Эдуард.

То есть, если нет запаса, боец рискует остаться ни с чем. То, что происходит – не турпоход. Может попасть под обстрел машина, которая подвозит оснащение, но даже в этом случае боец не должен оставаться с пустыми руками.

- Благодаря нашей помощи боевой дух в подразделениях растет. Ребята чувствуют заботу о себе и очень благодарны за поддержку, – уверен Эдуард.

На Добассе

– Вы только что вернулись из-за "ленточки", видели реальную обстановку. Что происходит на Донбассе?

– Идет обычная работа. Оперативное тыловое обеспечение налаживается, логистика выстраивается, действуем по всем правилам военной науки. Здесь нет идеальных условий, так как оперативная обстановка меняется очень быстро. Время сейчас тяжелое, но мы должны его преодолеть вместе с нашей Родиной.

- Вы бывали в горячих точках, чем отличается от тех событий специальная военная операция?

– Специфика поменялась. Сейчас бои более технологичные. 85–90% - минно-взрывные травмы. Мы используем определенную тактику, чтобы сберечь людей. Однако ни в коем случае нельзя недооценивать противника.

Сейчас настало время суровых испытаний для каждого из нас. Но посмотрите, как меняется мир. В 1994 году началась Первая Чеченская. Прошло тридцать лет, и мы вместе с представителями Северного Кавказа плечом к плечу боремся на передовых рубежах. Сейчас Чеченская Республика – процветающий регион, где покончено с рассадником терроризма. Граждане Чечни встали на защиту России также как и все остальные народы нашей страны. Я абсолютно уверен, что мы вместе наведем порядок на многострадальной земле Донбасса.

– Что запомнилось в поездке на Донбасс?

– Встретилось много людей, и не тех, что в галстуках сидят в кабинетах, а других, которые не уехали с Донбасса и не собираются этого делать. Они видят дальнейшую жизнь на своей земле, где они родились, прожили всю жизнь и где находятся могилы их предков. Такие люди видят возможности там, где их нет, и не просто выживают или пережидают, а живут и совершают такое, что порой даже представить сложно. Делают все, что может хоть как-то помочь военным.

– Как думаете, можно назвать их героями?

– Читая в школе книги про пионеров-героев или про партизанские отряды, у меня в голове не укладывалось, возможно, в силу возраста, что героем быть очень просто. Люди помогают военным, потому что видят, что это необходимо бойцам, поддерживают соседей и попавших в беду. Жаль, что не все можно рассказывать, чтобы не подвергать опасности этих простых, но великих людей!

– Что больше всего поразило в зоне боевых действий?

– То, как прекрасно была налажена антироссийская пропаганда. Мы находили новенькие школьные учебники, где полностью переписана история ХХ века. Детей, начиная с первого класса, учат пускать газ, делать коктейль Молотова. Очень много оружия и разнообразных наркотиков в свободном доступе. Молодежь приучают к тому, что можно нигде не работать, а взять карабин и силой получить все, что нужно. Особенно если скажут, что отбираешь у русских. Нам надо срочно развивать свое просвещение и пропаганду в хорошем смысле слова. И это не только исполнение гимна России в школах. Дети должны гордиться своей страной, семьей. Тогда никто не сможет подменить им истину ложными ценностями.

Донбасская мадонна работы Виктора Михалева

И в свободное от командировок время Эдуард Самылин продолжает бой, прежде всего, за умы и души молодежи. В канун 80-летия Сталинградской битвы в одном из кадетских классов школы 14 им.подполковника УФСБ В.Н.Лататуева он провел урок патриотизма.

Говорили о героях былых времен – наших земляках, участвовавших в тех боях. Беседовали о сегодняшнем дне, знакомились со средствами бронезащиты. Ребята поняли важность физической подготовки и необходимость обучения навыкам само- и взаимопомощи. Эдуард старался донести до молодежи, что хотеть и мочь – разные составляющие. А, чтобы сделать доброе дело и остановить зло, следует развивать себя и духовно, и физически. Для этого обязательно нужно заниматься спортом, читать правильные книги, общаться с людьми, которые служат примером.

Кстати, Эдуард - многодетный отец! В работе с молодежью у Эдуарда Самылина большой опыт, который он приобрел, воспитывая своих четверых детей. И сегодня самое большое счастье для него – хоть какое-то время побыть дома вместе со своей семьей. Большую поддержку и понимание миссии муж находит у жены Софии. Боевая соратница ведет дом и бизнес, пока Эдуард помогает тем, кому необходима поддержка.

– В чем же заключается патриотизм?

– Надо любить свою страну, быть преданным ей и служить интересам Отечества. В масштабе детского понимания – уважать и любить родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. А для этого надо прилежно учиться в школе, помогать дома, в повседневной жизни. Не оставлять в беде слабых, быть чутким и отзывчивым к чужому горю. Все наши великие победы становились возможны лишь тогда, когда всех нас объединяли одна общая идея, и мы исповедовали одни ценности. Никого не смущало что люди разговаривали на разных языках, принадлежали к различным религиям.

И сейчас мы так же должны объединиться. Важно понимать, что герои все - и те люди, которые находятся на передовой, и те, которые помогают и поддерживают их в тылу и не только.