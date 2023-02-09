Три цвета опасности

Алексей с верным помощником.

Командир и основатель отряда«ЯрСпас» Алексей Чернышев этому определению соответствует.

Алексей заслуженно стал одним из участников нашего проекта «Ярославия – земля героев». Он делает важное дело, посвятив свою жизнь поиску потерявшихся людей и помощи их отчаявшимся родственникам, - спасает людей. Скромный, привыкший самостоятельно решать свои проблемы. Очень неохотно говорит о себе, больше о своем детище.

– Алексей, расскажите, кто может стать спасателем?

–Человек определенного склада характера. Прежде всего, он должен быть оптимистом, уметь держать под контролем эмоции. Поскольку не все наши поиски, к сожалению, заканчиваются благополучно. Кроме того, надо быть легким на подъем, по первому звонку в любое время дня и ночи, и в любую погоду мчаться в самый глухой уголок Ярославской области. И очень важно наличие сильного желания бескорыстно помогать людям.

– Из 185 поисков в прошлом году 176 проводились в городе, 9 – на природе. Значит, правильно говорят про городские джунгли, в мегаполисе легче потеряться?

– Не совсем так, просто в городе потерявшийся человек заметнее. Например, бабушка на остановке спрашивает – где она находится? Отзывчивые люди, оказавшиеся рядом с ней, звонят нам, а дальше включается рабочий алгоритм. Нередко бывает и так – человека уже привезли домой, а родственники еще и не успели понять, что он потерялся.

В лесу человек находится один и не всегда сознает, что потерялся. В этом случае обычно родственники или знакомые обращаются в полицию, и потерявшихся находят до обращения к нам.

Команда спасателей приступает к поискам.

– Как не заблудиться в лесу?

– Второй год в канун грибного сезонадействует акциядля пожилых людей «Соберись в лес». Наши инструкторы вместе с работниками центров соцзащиты проводят обучающие семинары, где дают рекомендации,как подготовиться к походу. Первое: предупредите близких, куда вы идете. Второе: обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон. Сотовая связь есть практически везде, и гаджет помогает найти человека, локализовав его точное местонахождение. Третье – наденьте яркую одежду: жилет, свитер, шапку. Цветовое пятно заметно издали и очень облегчает поиск, в том числе с помощью квадрокоптера. Обязательно возьмите лекарства, запас воды и еды. Хорошо, если у человека будет записка с адресом и телефоном родственников.

Если все же заблудились, не надо метаться по лесу, теряя силы – в любом случае, вас будут искать. Сохраняйте спокойствие, здравый ум и трезвый рассудок. При необходимости подготовьте место для ночлега, спокойно расположитесь на нем и ждите. Главное – не впадать в панику.

– Алексей, можно ли избежать опасности?

– Существуют три уровня опасности – зеленый, желтый и красный. Зеленый – человек посмотрел, оценил ситуацию и сделал вывод: опасно, я туда не пойду. Так, в начале года в Корее огромная толпа людей бросилась в узкий проход между домами за автографом местной «звезды». Но многие отошли в сторону и избежали беды.

Желтый, или оранжевый, – есть необходимость совершить рискованное действие. Для этого надо минимизировать опасность. Например, ребенок хочет искупаться в реке, но не умеет плавать. Взрослые должны надеть на него спасательный жилет или круг и проконтролировать, чтобы он не заплывал на глубину.

Красный – человек оказался в опасной ситуации, но он знает, что делать, чтобы помочь себе и окружающим. В той же Корее – многие люди, попавшие в давку, не только сами выбрались, но и спасали пострадавших, перевязывали, делали им искусственное дыхание. Хочу отметить, что и наши волонтеры, учившиеся в школе в советское время, тоже прекрасно знают основы само- и взаимопомощи.

ЯрСпасу – 10 лет.

– Врачи говорят – лучше предупредить болезнь, чем лечить ее. А вы ведете работу по профилактике пропаж людей?

– Да. Мы давно пришли к выводу, что поиск людей необходим, но не менее важно предупредить их пропажу. Так появилась новая линия работы – профилактика пропаж. Ведем ее по двум направлениям – дети и пожилые люди. Для работы с детьми в 2014 году была разработана программа «Безопасное детство». В ее рамках проводим в школах и детских лагерях уроки безопасности, в детских садах показываем представление кукольного театра «Незабудка». Выступаем на родительских собраниях на тему «Безопасность моего ребенка». Однако, проанализировав работу, мы обнаружили, что информацию получают только 10% ребят. Сейчас ищем новые подходы к распространению информации не только оффлайн, но и онлайн, с помощью современных гаджетов.

В 2012 году мы реализовали проект «Детский паспорт», направленный на облегчение работы в случае пропажи ребенка. На вокзалах города и области нами открыты информационные стенды, рассказывающие о потерявшихся детях по всей России.

Ежегодно проводим Всероссийский слет волонтеров-поисковиков, приуроченный к Международному дню защиты детей (1 июня). Постоянно обучаем новых поисковиков и инструкторов.

Алексей Чернышев проводит день открытых дверей в ЯрСпасе

– 3 февраля отмечается день людей, пропавших без вести. Есть такие в практике отряда?

– К сожалению, да. Ежегодно в Ярославской области пропадают десятки людей, большинство из них находится. Однако есть такие, кто исчезает бесследно. О них рассказывает наша рубрика-альбом «Актуальный поиск», на сегодня в нем числится 48 человек.

– Семья тоже участвует в поисках?

– Жена считает, что в семье достаточно одного героя. Она – домоседка, к тому же дети еще маленькие, дочке всего два года. Поэтому выполняет основную задачу женщины – обеспечивает надежный тыл.

– Прозвучало слово – герой. Каким, на ваш взгляд, он должен быть сегодня?

– Наверное, как и всегда, это человек, который способен на решительный поступок ради своих идей и ценностей. Тебе страшно, но ты идешь и делаешь.

– Алексей, поделитесь планами на будущее.

– Скоро придет весна, люди потянутся на дачи, в лес. А у спасателей начнется поисковый сезон. Это когда в багажнике лежит набор для выживания, в коридоре на самом видном месте – фонарик, рация и зарядник, когда не выпускаешь телефон из рук, потому что в любой момент может прийти сообщение – «срочно, выезд!».