По факту ДТП, в котором пострадали три пассажира автобуса "Рыбинск - Ярославль", возбуждено уголовное дело

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту аварии, в которую попал автобус с пассажирами. Фото: Прокуратура Ярославской области

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту аварии, в которую утром 4 февраля попал рейсовый автобус "Рыбинск - Ярославль". В ДТП пострадали три пассажира: 49-летнюю женщину госпитализировали, девушкам 18 и 19 лет медпомощь оказали на месте.

- Процессуальная проверка установила, что при оказании услуг по перевозке пассажиров допущены нарушения, которые создавали реальную угрозу для здоровья находившихся в автобусе граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас идет опрос очевидцев аварии, назначены экспертизы. Также следователи изымают документы, имеющие значение для расследования. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспорта, автобус выехал в кювет и опрокинулся на бок.

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