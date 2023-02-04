В полиции рассказали о пострадавших пассажирах автобуса "Рыбинск - Ярославль"

В аварии пострадали три человека. Фото: Прокуратура Ярославской области

Утром 4 февраля автобус "Рыбинск - Ярославль", в котором ехали 18 пассажиров, попал в аварию. В ДТП пострадали три человека.

- Госпитализирована 49-летняя женщина-пассажир. Травмы получили девушки 18 и 19 лет - им медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Водитель автобуса не пострадал, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Авария произошла недалеко от поселка Фоминское Тутаевского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал в кювет и опрокинулся на бок.