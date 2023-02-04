В Ярославской области автобус с пассажирами попал в аварию

Автобус №500 "Рыбинск - Ярославль" утром 4 февраля попал в ДТП. Фото: Прокуратура Ярославской области

Автобус №500, следовавший из Рыбинска в Ярославль, утром 4 февраля попал в ДТП. Авария произошла недалеко от поселка Фоминское Тутаевского района.

В салоне находились 18 человек. Одному пассажиру потребовалась госпитализация, двум медицинскую помощь оказали прямо на месте аварии.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус занесло, он выехал в кювет и опрокинулся на бок, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подробности ДТП сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, Росгвардии и прокуратуры.

- На место происшествия выехала заместитель Тутаевского межрайонного прокурора Светлана Семенова. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура Ярославской области поставила ситуацию на контроль, - сообщили в ведомстве.

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