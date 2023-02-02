Ярославец-инвалид, запертый в своей квартире, сможет выйти из не в марте

Чтобы передвигаться хотя бы по квартире, ярославец как смог отремонтировал старый аппарат для ноги. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В январе КП-Ярославль рассказывала об инвалиде Евгении Голубеве, который оказался заперт в стенах своей квартиры.

Из-за перенесенного в детстве полиомиелита, мужчина вынужден пользоваться специальным аппаратом, фиксирующим ногу. Устройство требует ежегодной замены, но в прошлом году новый аппарат ярославцу не предоставили. Поставщик по неизвестным на данный момент причинам не выполнил заказ. Чтобы иметь возможность передвигаться хотя бы по квартире, Евгений Голубев своими руками отреставрировал старую модель.

Выяснением, почему инвалид не был обеспечен средством реабилитации, занялся региональный СКР. К делу подключились и сотрудники областного ОНФ.

- Мы обратились в Социальный фонд России. И получили ответ. Выяснилось, что у Евгения Константиновича 15 товарищей по несчастью. Аппараты для них будет делать петербургский специализированный центр. Крайний срок – начало марта, - сообщили в ОНФ.

Также общественники обратились в Фонд с просьбой принять меры к недобросовестным производителям. Чтобы и сами организации, и причастные к ним лица не могли больше участвовать в закупках.