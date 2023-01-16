В Ярославле пенсионер не может выйти из квартиры из-за отсутствия специального аппарата

Следователи выясняют обстоятельства, при которых ярославец остался без средства реабилитации. Фото: СУ СКР по Ярославской области

76-летний житель Ярославля остался без аппарата, фиксирующего ногу. Без этого специального устройства мужчина вынужден вести затворнический образ жизни. Пенсионер как мог отреставрировал старый аппарат, но он в любой момент может выйти из строя, поэтому покидать дом опасно для здоровья.

Информацией об инвалиде, которого должны были обеспечить средством реабилитации, но не сделали этого, заинтересовались в Следственном управлении СКР.

- По данному факту организована проверка. Выясняются обстоятельства, при которых не были выполнены обязательства по обеспечению нуждающихся граждан техническими средствами реабилитации, что не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в Социальном фонде РФ по Ярославской области, контракт с подрядчиком о поставке аппарата был заключен. Но компания оказалась недобросовестной и свои обязательства не выполнила. В начале января 2023 года был заключен новый договор с уже новым поставщиком. В 20-х числах января к пенсионеру должен приехать представитель фирмы, чтобы сделать замеры. На изготовление средства реабилитации у компании есть 60 дней, но фиксирующее устройство для ярославца обещали сделать гораздо раньше этого срока.