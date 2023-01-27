Спасти человека

Фарид Гасанов с женой Ариной

Мы беседуем с Фаридом и Дмитрием в одном из модных ярославских кафе в обеденный перерыв обычного рабочего дня. Молодые успешные мужчины, со своими делами, мечтами, своей жизнью – через несколько минут они уедут работать, потому что даже после подвига наша обычная жизнь не подразумевает дополнительного отпуска для того, чтобы спокойно почивать на лаврах. Но в январские выходные, поздно вечером 21 января 2023 г. они действительно совершили подвиг.

- Мы с женой ехали по мосту и увидели, что мужчина лет 37, без верхней одежды, уже перелез за парапет и готовится прыгать, - рассказывает Фарид Гасанов. - Я к нему подхожу, он уже кричит, что не хочет жить, хочет прыгнуть. Я ему говорю: «Пойдём вместе». И схватил за руки, а он ноги уже отпустил. Висит, болтается. Его жизнь в этот момент была в моих руках. Я сам закричал! Руки скользят. Жена на дороге машет, никто не останавливается… Минуты полторы я кричал, умолял его: «Ногу одну закинь». Он килограммов 90, в обычной спортивной форме, на бомжа не похож. Но видно, что не в себе…У меня руки уже онемели. Я вниз смотрю с моста, а там не вода, а бетонная плита стойки. Я его держу, кричу жене, чтобы тормозила машины, звала на помощь…

Однако проезжавшие мимо автомобилисты хоть и притормаживали, но проезжали мимо. Не хотели связываться? Спешили по своим делам? Испугались? Притормозила даже маршрутка с пассажирами, водитель оценил ситуацию – и тоже поехал дальше.

Но в ту ночь Бог совершенно точно решил, что время распрощаться с жизнью для того молодого мужчины еще не пришло. И послал на помощь Фариду Гасанову Дмитрия Шимаханова.

Дмитрий Шимаханов метает о семье и детях

- Я возвращался домой поздно вечером, - рассказывает Дмитрий. – Ехал по Октябрьскому мосту, увидел на встречке куртку, машину, которая стояла на аварийке. У ограждения увидел парня в спортивном костюме, который нагнулся вниз. Понял, то дело плохо.

Развернулся на кольце, вернулся туда – увидел девушку на дороге, которая тормозила машины, звала на помощь. Это оказалась жена Фарида, как потом выяснилось.

Дмитрий выскочил из машины, сиганул за ограждение – до сих пор сам не понимает, как это у него получилось. И вдвоем с Фаридом они стали вытягивать человека, повисшего под мостом над рекой.

- Я удивляюсь, как Фарид его одного удерживал, - вспоминает Дмитрий Шимаханов. – Когда мы вдвоем его держали, наконец-то приехала полиция.

Общими усилиями мужчину удалось вытащить. Он кричал, ревел. А потом у человека случился приступ, похожий на эпилептический, с западанием языка.

- Поскольку я серьезно занимаюсь спортом, точнее - кудо, то знаком с правилами оказания первой медицинской помощи, - рассказывает Фарид. – Полицейские смотрели на нас, не знали, что делать. «Скорая» приехала позже. И мне пришлось эту первую помощь оказывать, чтобы пострадавший не погиб уже после спасения у моста. Положил его правильно и освободил язык, чтобы человек не задохнулся в приступе.

Главная мечта Фарида Гасанова - чтобы люди стали добрее и отзывчивее!

… Пострадавшего увезла полиция. По предварительным данным, в психиатрическую больницу.

- Я звонил туда, пытался выяснить хотя бы имя этого человека,- рассказывает Фарид Гасанов.- Мне сказали, что он не помнит абсолютно ничего, что с ним произошло. И если он захочет со мной встретиться потом, я приду и подумаю, чем смогу ему помочь.

И все-таки в одиночку Фарид вряд ли смог бы спасти человека в ту январскую ночь.

- Дмитрия мне тогда точно послал Всевышний, один бы я не смог удержать и спасти этого мужчину, - считает Фарид, в свои 33 года - успешный предприниматель с высшим юридическим образованием, спортсмен, счастливый муж и отец сына и дочери.

А Дмитрий Шимаханов, второй участник спасения, только собирается создать свою семью – в свои 24 года, получив образование мастера обработки цифровой информации, работает в одной из федеральных структур и готовится к свадьбе с любимой девушкой Дашей.

- Я очень хочу собственную семью, детей, - улыбается Дмитрий, рассказывая о своей главной мечте. – У меня нет родных братьев и сестер, поэтому так хочется, чтобы мои дети росли не только с мамой и папой, чтобы у них и братья, и сестры были! А уж я сделаю все, что от меня зависит, чтобы мои родные были счастливы.

Конечно, такие мечты неудивительны и абсолютно логичны для человека, готового не раздумывая прийти на помощь ближнему – даже с риском для собственной жизни.

В свою очередь, Фарид Гасанов считает, что поступил не как герой, а просто как нормальный человек – помогать ближним нужно всегда, недопустимо позволять сердцу замыкаться в камере собственного эгоизма.

- Так любой мужчина поступил бы, - рассуждает Фарид Гасанов. – И потому так удивительно, что на помощь мне пришел только Дмитрий. Почему люди проезжали мимо, оставались равнодушными? Конечно, у каждого могут быть свои причины. Но я помню, как мы жили раньше в Ярославле – в девяностые годы. Денег не было, порой еды не было, не говоря уже о хорошей одежде, машинах. Но насколько мы, соседи одного многоквартирного дома, обычного дома в рабочем районе Ярославля, были дружные! Готовые поделиться последним, буквально последнюю рубашку отдать! И в горе, и в радости вместе, никогда не проходили мимо чужой беды. Почему мы так изменились сейчас, когда материально стало жить намного проще? Не знаю… Но я не хочу, чтобы все продолжалось так! И будет очень хорошо, если этот случай на мосту подвигнет многих людей задуматься о том, что не нужно проезжать, проходить мимо, когда твоему ближнему – даже просто чужому, незнакомому человеку – плохо, когда ему грозит беда, опасность.

… А с Дмитрием Шимахановым Фарид Гасанов тогда, в ночь с 21 на 22 января, увиделся впервые в жизни. И первое, что они сделали, когда человеку на мосту перестала угрожать смертельная опасность, когда его вытащили – обнялись, как братья. Потому что настоящий ближний человеку, настоящий брат – не тот, кто давно тебе знаком и близок по жизненным принципам, даже не тот, кто родня по крови, по происхождению. А тот, кто, не раздумывая, рискуя собственной жизнью, кинется тебе на помощь, когда счет со смертью идет на секунды.