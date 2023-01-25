В Ярославской области накрыли нарколабораторию, в которой жили обезьяна, кошки и собаки

В нарколаборатории под Переславлем нашли обезьянку, кошек и собак. ФОТО: группа "Верность Центр реабилитации животных" ВКонтакте

В Ярославской области полицейские прикрыли еще одну нарколабораторию. Производством запрещенных веществ, по версии следствия, занялись двое жителей региона – мужчина и женщина. Они купили земельный участок в одной из деревень Переславского района и в хозяйственной постройке организовали производство.

В Ярославской области полицейские прикрыли еще одну нарколабораторию. Фото: УМВД по Ярославской области

- Во время обыска изъято 38 полимерных противней и 81 канистра с наркосодержащими веществами и их прекурсорами, а также оборудование и химические реактивы. Смесь, которая находилась на противнях, содержала в своем составе мефедрон общей массой около 12,5 килограммов, - сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но помимо крупной партии наркотиков, полицейские обнаружили в доме животных. Здесь были кошки, собаки и маленькая обезьянка. Об этих полуголодных и замерзших животных "Комсомолка" писала в декабре прошлого года. Но тогда еще не было известно, что содержались звери в помещениях нарколаборатории и фраза корреспондента о том, что их хозяевами занимается полиция, имела совсем другой смысл. Как оказалось, интересовало сотрудников правоохранительных органов совсем не жестокое обращение с братьями нашими меньшими, а более серьезное преступление.

Все животные были голодными и замерзшими. ФОТО: ФОТО: группа "Верность Центр реабилитации животных" ВКонтакте

- Это было ужасное зрелище. Такие милые и умные животные находились в невыносимых условиях. Они ходили в туалет, спали в одном небольшом помещении. Они так обрадовались, увидев нас. Конечно, мы их в первую очередь напоили, накормили, - рассказала тогда волонтер Екатерина. Правда, за обезьянкой зоозащитники «охотились» около двух часов – юркий зверь никак не хотел идти в руки.

Волонтеры продолжают заниматься лечением найденных животных и ищут им новых, законопослушных хозяев. В отношении их прежних владельцев возбуждено уголовное дело.

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