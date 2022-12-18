Животные жили в заброшенном доме. ФОТО: Центр реабилитации животных "Верность"

В Ярославской области волонтеры и полиция спасли брошенных животных.

Жители Переславля забили тревогу, когда их соседи из частного дома, ранее постоянно гулявшие с собаками, перестали это делать. Их опасения оказались не напрасны: 16 декабря люди вызвали полицию и зооволонтеров. Приехавшие специалисты обнаружили, что в холодном пустом помещении жили взрослые хаски и их маленькие щенки, шпиц, той-терьер, питбуль, кошки экзоты с котятами и даже обезьянка. Все животные находились в грязной заброшенной комнате.

- Это было ужасное зрелище, — делится своими эмоциями волонтер Екатерина, — такие милые и умные животные находились в невыносимых условиях. Они ходили в туалет, спали в одном небольшом помещении. Они так обрадовались, увидев нас. Конечно, мы их в первую очередь напоили, накормили

Собаки и кошки почти сразу пошли к людям, а вот юркую обезьянку удалось поймать только через два часа – она бегала по потолку и никак не хотела идти на руки.

Сейчас полиция работает с безответственными хозяевами, а центр реабилитации животных «Верность» занимается лечением четвероногих друзей и поиском для них новых хозяев. Обезьянка и карманные собачки уже пристроены.

В новом доме нуждаются взрослые хаски, щенки, питбуль и кошки. Волонтеры «Верности» обещают помочь с лечением животных и будут судить за их дальнейшей судьбой.