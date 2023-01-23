И в огонь, и в воду: история рыбинского спасателя, награжденного двумя медалями за спасение людей

Фото: Артем Осьминин

И сегодняшний наш материал будет посвящен жителю Рыбинска Артёму Осьминину – прапорщику МЧС России. Этот человек спас не один десяток жизней и действительно достоин того, чтобы называться героем. Притом, что спасение людей – для Артёма обычная, рядовая работа, можно сказать, рутина.

Его путь к профессии спасателя был непростым, хотя еще с детства наш герой точно знал: свою жизнь он свяжет с силовыми структурами. Родившись в семье офицеров, Артём Осьминин и не мог сделать другой выбор.

- Два года я отслужил в армии, в роте почетного караула. Мне нравилось, происходило очень много интересных вещей. После армии я хотел устроиться в ОМОН. Прошёл тесты, комиссию, но так и не сумел попасть – набор был закрыт, - рассказывает спасатель.

Можно смело сказать, что эта неудача в дальнейшем определила его судьбу. Артем Осьминин принял решение: идти в МЧС. И не пожалел о нем. Вот уже тринадцатый год он посвящает свою жизнь спасению других людей.

За годы службы Артём испытал на себе все трудности и опасности своего дела, побывал в самых разных ситуациях и передрягах. Спасатель награжден двумя медалями. И у каждой из них – своя история, которая стала для него настоящей «проверкой».

Герой не понаслышке знает, что профессиональные навыки могут пригодиться не только на службе. Беда может случиться в любой момент.

- Я шел мимо девятиэтажного дома, и, посмотрев на него, сразу понял, что что-то здесь не так. Из окон высовывались люди, и, хотя дыма видно не было, догадался, что начался пожар. Потом увидел и дым, который шел из окна четвертого этажа. Я побежал к подъезду и сразу заметил рядом с ним женщину. На руках у неё был ребенок, наскоро укутанный в одеяло. Женщина кричала и звала на помощь, - рассказывает спасатель.

Оказалось, что в горящей квартире остались мальчик-подросток и бабушка. Узнав об этом, Артём, не раздумывая, бросился в подъезд. Внутри всё плавало в едком дыму, который не находил выхода и все больше сгущался. Спасатель принял решение: подниматься и на ощупь искать потерявшихся людей. Так он прошел несколько пролетов, шаря руками в дыму, и вдруг между этажами буквально запнулся обо что-то. Это был тот самый мальчик, который к тому моменту уже потерял сознание.

Фото: караул Артема Осьминина

- У меня не было времени выяснять, жив ли он, я схватил и потащил ребенка на улицу. Там привел мальчика в чувство, увидел, что все хорошо, и снова отправился на поиски. Этажом выше я нашел пожилую женщину, которая сидела на лестнице, вцепившись в перила. Она находилась в шоковом состоянии, так что мне не сразу удалось увести ее. К тому моменту у меня самого уже почти не было сил, но на адреналине мне удалось продержаться еще какое-то время. Наконец, мы вышли на свежий воздух, - продолжает свой рассказ спасатель.

Но остальные жители дома все еще оставались в своих квартирах, а пожарную охрану, как выяснилось, так никто и не вызвал. Тогда Артём позвонил напрямую в свою часть и вызвал на место подразделение. Пожарные приехали очень быстро, провели эвакуацию и потушили огонь. Все закончилось благополучно.

За свои смелые и оперативные действия герой получил свою первую награду - медаль «За доблесть и отвагу на пожаре».

Второй случай произошел с Артёмом Осьмининым в феврале 2022 года. Как и в первый раз, на место происшествия спасателя привел случай: он заступил не в свою смену, поменявшись с коллегой. Только заступили – тревога. На середине Волги провалился под лед мужчина. Не рыбак – просто переходил по льду на другой берег реки.

Караул приехал на место, и пожарные поняли: человек тонет, и действовать нужно немедленно. Артем и его сослуживец, взяв спасательный круг и веревку, двинулись к тонущему. Когда лед стал ломаться под ногами, они легли и поползли по-пластунски.

Фото: награждение Артема Осьминина (справа)

Герой вспоминает:

- Когда оставалась всего пара метров, я увидел, что мужчина уходит под воду. У меня была какая-то секунда, чтобы успеть его вытащить. Уже под водой я ухватил его за одежду и выдернул на поверхность. Пытался сказать ему, чтобы он мне помогал, но человек был в шоковом состоянии, и вытягивать пришлось нам своими силами. Мужчина весил около 90 килограмм, а мокрая одежда делала его еще тяжелее. Я подозвал страховавшего меня пожарного, и мы вместе втащили тонущего на лед. Погрузив пострадавшего на спасательный круг, мы оттащили его от полыньи, сняли мокрую одежду, я отдал свою куртку, и мы стали растирать и приводить в чувство человека, находившегося в шоковом состоянии.

Вскоре подоспел начальник части, который привез носилки, и тащить стало легче, хотя силы были на исходе.

- Я отдал спасенному свою куртку, - рассказывает Артём. - Боёвка только сверху намокла, внутри была абсолютно сухая – такое свойство у нашей боевой одежды. До приезда «скорой помощи» мы постарались максимально освободить пострадавшего от мокрой одежды, принесли из машины одеяла, растирали тело, голову, плотно укутали. Постоянно держали с ним контакт, задавали вопросы, подбадривали.

Все кончилось хорошо. Мужчину забрали медики. Он получил обморожения, но все же был спасен, сохранил жизнь и рассудок - благодаря храбрости и решимости спасателей.

За эту операцию Артём был награжден медалью «За спасение погибающих на водах».

Фото: Пожар. Деревня Торохово, Огарковское сельское поселение. Работа караула.

Конечно, работа занимает в жизни героя важное место. Но не менее важна для Артёма Осьминина семья. У спасателя двое детей, и они по-настоящему гордятся своим отцом. Они стараются равняться на своего папу, а его профессия оказывает влияние и на их видение мира. Дети лучше других понимают, насколько ценна человеческая жизнь, и осознают, что порой ради блага и счастья одних должны рисковать собой другие. 11-летний сын Артёма уже мечтает пойти по стопам отца и тоже в будущем спасать чьи-то жизни. Мальчик хочет продолжить семейную традицию и стать военным летчиком.

Из слов героя можно смело сделать вывод: спасатель – это не только профессия. Это, прежде всего, жизненный принцип, тот самый характер, который заставляет без раздумий бросаться на помощь, когда в ней кто-то нуждается.

Фото: пожар жилого дома. Поселок ГЭС