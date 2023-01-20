Ярославль встал в пробки из-за сильного гололеда

Вот поэтому в России самые лучшие фигуристы, шутят ярославлы. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ярославль утром 20 января вновь встал в пробки. Оттепель и ночной дождь, а потом легкий морозец сделали свое гиблое дело – на дорогах образовалась гололедица.

В 9 утра Яндекс.Карты оценивали пробки в Ярославле в 9 баллов. По печальной традиции, заторы образовались на проспекте Фрунзе, Московском проспекте и в районе Октябрьской площади.

К 10 утра ситуация нормализовалась. К этому часу Яндекс.Карты оценили пробки всего лишь в 4 балла.

Нелегко пришлось утром и пешеходам. Добираться от дома до остановок и от остановок до работы пришлось по чистому льду. У пешеходных переходов лед и лужи.

- Вы бы видели, какой каток на Московском, 163 - от лестницы около 6-ой школы, как спускаться к Ушакова, до арки, ведущей к ТЦ «Кресты». Каток ВДНХ просто нервно курит в сторонке. А у ТЦ «Кресты» можно вообще чемпионат по фигурному катанию устраивать. Это ужас! Бабушки ползут чуть ли не на карачках, молодые чуть ли не на попе едут... Дорога под уклон до лестницы. Дальше нужен прокат санок и ледянок, так как мучения не закончились - впереди спуск вниз к Ушакова и Матросова. Нужно спуститься с горы, точнее, либо съехать, либо убиться. Впору открывать бобслейную трассу - прямо до Калинина, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Алена Т.

- В травмпункте сегодня день открытых дверей, - грустно шутят ярославцы.