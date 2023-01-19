В Ярославле начался суд над бывшим высокопоставленным чиновником

В Ярославле начался суд над Михаилом Рысевым. ФОТО: Ярославский областной суд

В Красноперекопском районном суде Ярославля начался суд над Михаилом Рысевым. Бывшего заместителя директора департамента имущественных и земельных отношения Ярославской области обвиняют в получении взяток – как в виде денег, так и в виде дорогостоящих телефонов.

По версии следствия, в декабре 2017 года между ДИЗО и ярославской компанией был заключен 148-миллионный контракт на приобретение квартир для детей-сирот. А в 2018 году Рысев решил, что за помощь в заключение последующих контрактов между этой компанией и департаментом, ему должны заплатить «вознаграждение». Сам же бывший чиновник свою причастность к получению взяток отрицает и настаивает на том, что его оговорили.

- С 2018 по 2019 годы обвиняемый получал от представителя коммерческой организации денежные средства в качестве взятки, в общем размере свыше 13 миллионов рублей. Также в декабре 2018 года представитель коммерческой организации в качестве взятки передал злоумышленнику четыре мобильных телефона стоимостью более 461 тысяч рублей за устранение нарушений в аукционной документации и способствованию заключению контракта, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Судебный процесс продолжается.

Михаила Рысева задержали в октябре 2021 года, когда он уже работал заместителем главы администрации Ростова Ярославской области.