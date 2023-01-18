В Костроме первые верующие уже окунулись в прорубь

По словам «первопроходцев» погружаться в прорубь в этом году не очень комфортно. ФОТО: МЧС по Костромской области

В Костроме на реке Ключевка митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт освятил воду и первые верующие уже совершили обряд омовения.

По словам «первопроходцев» погружаться в прорубь в этом году не очень комфортно из-за небольшой разницы между температурой воздуха и температурой воды. Порывистый ветер пробирает до костей. Спасают палатки МЧС, установленные на берегу – в них можно быстро переодеться и согреться.

На Крещение-2023 в Костромской области оборудовали 27 купелей, из них шесть – закрытые. В шести районах региона в этом году иордани делать не стали. За безопасностью тех, кто собрался окунуться в ледяную прорубь, будут следить 300 спасателей, полицейских и медиков.