Крещение в Костромской области-2023: где окунуться в праздник и какая будет погода 19 января

Объективно оцените состояние своего здоровья – погружение в ледяную воду является стрессом для организма. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Костромской области готовятся к празднику Крещения. К этому дню в регионе будут оборудованы 27 иорданей, три из них – в Костроме.

- Непосредственно перед самим праздником комиссии еще раз проверят готовность и соответствие купелей требованиям безопасности, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Подготовка купелей включает в себя очистку дна от посторонних предметов, установку лестницы из дерева и улавливателей под водой по краям полыньи. Также в местах массового омовения наладят освещение, на берегах установят палатки для переодевания и обогрева.

Список предварительно утвержденных мест массовых Крещенских купаний в Костромской области:

Перед праздником комиссии еще раз проверят готовность и соответствие купелей требованиям безопасности. ФОТО: МЧС по Костромской области

Кстати, погода в Крещение-2023 не порадует костромичей суровыми морозами. 18 января ожидается снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха -1..+1. 19 января также пройдет снег, ночью и днем -1..+1, ветер не утихнет.

Во время купания следует соблюдать правила. ФОТО: МЧС по Костромской области

Спасатели настоятельно рекомендует всем, кто собрался окунаться в прорубь, соблюдать правила безопасности:

- объективно оцените состояние своего здоровья – погружение в ледяную воду является стрессом для организма,

- запрещено подходить к иорданям в состоянии алкогольного опьянения,

- опасно заходить в воду в необорудованных местах,

- перед купанием разогрейте тело, к проруби подходите в удобной и нескользкой, легкоснимаемой обуви. В воде можно находиться не более минуты,

- после купания разотритесь полотенцем и наденьте теплую одежду,

- выпейте чай или травяной напиток.