Жители деревень Ярославской области до сих пор не могут заготовить дрова на зиму

У жителей Первомайского района возникла проблема с дровами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители нескольких деревень Первомайского района в ноябре прошлого года обратились за помощью к депутату облдумы Елене Кузнецовой. Лес, который находится рядом, отдали в аренду компании «Технофлекс», а местным не оставили даже небольшой делянки, чтобы они смогли заготовить дрова.

В прокуратуре, после проведенной проверки, установили, что в 2021 году жителям Кукобойского сельского поселения выделили участки леса для заготовки древесины. Помимо этого глава Первомайского района, директор Пречистенского лесничества и представители «Технофлекса» договорились о продаже дров по минимальной цене. Но какой будет эта минимальная цена, не обсудили. Заканчивается январь...

- Как мне пояснили, минимальная цена за предлагаемую древесину до сих пор не известна. На встрече с главой района было озвучено, что 3-4 тысячи рублей, после на встрече Михаил Евраев назвал 5-6 тысяч рублей. А сейчас, при подаче заявлений в администрацию Кукобойского СП, говорят о 6,5 тысячах за машину 6-метровой древесины, - рассказывает Елена Кузнецова. – С чем это связано и каким может быть «потолок» минимальной цены, остается неизвестным.

Доставку, по словам местных жителей, планируют в конце февраля - марте.

- Также беспокоим вопрос, как долго ООО «Технофлекс» сможет обеспечивать людей дровами. И как быть тем, кому требуется еще и деловая древесина для ремонта домов. Эти вопросы предстоит выяснить, - говорит депутат.