Жителей нескольких деревень в Ярославской области оставили без дров на зиму

Жители ярославских деревень просят дать им возможность нарубить двор на зиму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители деревень Вараково, Дубасово, Дресвянка, Аниково, Яшканово, Ватолино и Дор Первомайского района остались без дров. Весь лес, который находится рядом с этими населенными пунктами, отдали в аренду частной фирме, а местных жителей лишили даже небольшой делянки, где они бы могли рубить деревья.

- "Отпуск древесины гражданам для собственных нужд на арендованной территории не предусмотрен" - такой ответ дали в департаменте лесного хозяйства региона на запрос жителей, - пишет на своей странице ВКонтакте депутат Елена Кузнецова, к которой первомайцы обратились за помощью.

В деревнях живут в основном пенсионеры. В домах нет газового оборудования, отапливаются они печками, поэтому дрова - единственный вид топлива, которого теперь нет.

- Люди не просят ничего сверхъестественного, они просят выделить им делянку вблизи их деревень и дать возможность самим заготовить дрова. Как можно было отдать вес лес в аренду, не подумав о нуждах местных жителей? Им теперь замерзать? - возмущается Елена Кузнецова. - Направлю соответствующие запросы в защиту интересов жителей Первомайского района.