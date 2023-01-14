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Кострома 14 января 2023 14:25

Крещение в Костроме-2023: где искупаться в праздник

На Крещение в Костроме оборудуют три купели
Полина Вачнадзе
В Костромской области планируют оборудовать 26 иорданей, 6 из них - в Костроме.

В Костромской области планируют оборудовать 26 иорданей, 6 из них - в Костроме.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Костроме на Крещение будет оборудовано три купели. Одна будет находиться на Волге в районе улицы Верхне-Селищенской, на реке Кострома у Ипатьевского монастыря в районе моста, и на Речном проспекте у храма Сергия Радонежского.

Всего в Костромской области планирую сделать 26 иорданей, из них шесть - на территории храмов и церквей.

В шести муниципальных образованиях в этом году купелей не будет. К ним относятся Судиславский, Антроповский, Буйский, Кологривский и Сусанинский районы, а также Шарья.

По прогнозам заместителя руководителя ГУ МЧС по Костромской области Игоря Рыбинского, в этом году места омовения могут посетить около 10 тысяч человек, из них порядка семи тысяч будут окунаться в прорубь.

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