Посетители «Альтаира» устроили давку во время эвакуации из кинозалов ТЦ

Вечером 15 января в торговом центре «Альтаир» прозвучала пожарная сигнализация. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вечером 15 января в торговом центре «Альтаир» прозвучала пожарная сигнализация. Люди, многие из которых в этот момент находились в кинозалах, бросились на выход. И, по словам очевидцев, сразу же началась давка, так как почти все эвакуационные двери оказались заперты.

- Из пяти кинозалов массово эвакуировались. И на такую толпу только одна дверь была открыта, - пишет Оксана Кузихина.

- Тоже поразило, что эвакуационные выходы были закрыты. Все двигались толпой через одну стеклянную дверь. Почему не открыли другие? У нас зал битком был, если был бы пожар, страшно представить, что бы было. Администрация «Альтаира», прошу принять меры, - поддерживает Katusha Popova.

- Зал 4, один эвакуационный выход был закрыт. Мужчина пошел по рядам, стал выбивать дверь, поднял панику… Вышли через второй выход. Через минут 25 вернулись и досмотрели фильм. Хотелось, чтобы штрафанули их за закрытый выход, - просит Дарья Руденик.

- Мы были на киносеансе, прозвучала тревога и люди стали выходить их зала 4, но выходить было некуда. Сначала открыли верхние выходы к кассам, а пожарные выходы на улицу были закрыты. После открылся только один, когда уже многие вышли. То есть, если бы был открытый огонь, то выход был бы только внутрь помещения? Прошу принять меры к исправлению ситуации, - говорит Анна Кутняк.

И таких постов после случившегося в ТРЦ немало. Еще жива в памяти ярославцев трагедия в кемеровской «Зимней вишне», где погибли более 60 человек. В кинотеатре торгового центра также были закрыты двери, и когда начался пожар, многие не смогли выбраться из зала.