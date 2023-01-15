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Общество15 января 2023 17:40

К ярославскому торгово-развлекательному центру приехали пожарные машины

Спасатели не обнаружили признаков возгорания
Анастасия ГОЛУБЕВА
Людей эвакуировали. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Людей эвакуировали. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Сегодня, 15 января, в нескольких точках Ярославля сработала пожарная сигнализация. Днем так произошло в онкологической больнице, а сейчас, примерно в 20:20, пожарную тревогу услышали посетители торгово-развлекательного центра «Альтаир». Всех людей, которые находились в этот момент в магазине, эвакуировали. К счастью, никакого возгорания не обнаружено, и сигнал был ложным.

- Как пояснили в администрации, сработка была под кинотеатром на нескольких датчиках. Признаков пожара не было, все проверили. Это ложно срабатывание, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ