К ярославскому торгово-развлекательному центру приехали пожарные машины

Людей эвакуировали. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Сегодня, 15 января, в нескольких точках Ярославля сработала пожарная сигнализация. Днем так произошло в онкологической больнице, а сейчас, примерно в 20:20, пожарную тревогу услышали посетители торгово-развлекательного центра «Альтаир». Всех людей, которые находились в этот момент в магазине, эвакуировали. К счастью, никакого возгорания не обнаружено, и сигнал был ложным.

- Как пояснили в администрации, сработка была под кинотеатром на нескольких датчиках. Признаков пожара не было, все проверили. Это ложно срабатывание, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.